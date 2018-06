Für den Erlanger Triathlon fehlen noch Helfer

Für den 22. Juli sucht der TV 1848 noch dringend weitere Freiwillige - vor 16 Minuten

ERLANGEN - Gut drei Wochen sind es noch bis zum Erlanger Triathlon. Am 22. Juli werden 800 Athleten am Start sein. 300 Helfer sollen sich um sie kümmern, doch längst sind nicht alle gefunden.

Vor allem in der Wechselzone sind beim Erlanger Triathlon die Helfer gefordert. © Klaus-Dieter Schreiter



Vor allem in der Wechselzone sind beim Erlanger Triathlon die Helfer gefordert. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Helfermanagerin Uschi Klee (58) spricht darüber, wie schwierig es ist, Ehrenamtliche zu begeistern, und wie schön es ist, beim Triathlon zu helfen.

Frau Klee, was ist so toll am Helfen?

Die Freude daran, die Vorbereitung mit der Organisation des Triathlons. Wir beginnen damit schon im Herbst. Es bereitet einem einfach Freude, dass man so etwas wie den Triathlon auf die Beine stellen kann. Da kommt es besonders auf die Helfer an. Die Helfer selbst sind auch alle immer begeistert. Nach dem Wettkampf kommt viel Feedback der Athleten, dass sie die Arbeit der Helfer so toll finden.

Wie kamen Sie dazu?

Das Helfer-Management mache ich seit 2008. 1990 habe ich meine Ausbildung zur Wettkampfrichterin gemacht, seither bin ich beim Erlanger Triathlon dabei.

Haben Sie früher selbst an Triathlon-Wettbewerben teilgenommen?

Ich habe früher immer Fußball gespielt. Dann wollte ich eigentlich in die Triathlon-Abteilung wechseln und meinen ersten Wettkampf machen. 1990 bin ich schwanger geworden, dann ging das nicht mehr.

Für welche Bereiche suchen Sie denn noch Helfer?

Eigentlich für alle. Los geht es mit dem Schwimmstart, dort muss man die Schwimmleine halten, damit die Starter nicht zu früh los schwimmen. In der Wechselzone (hier haben auch schon Schüler geholfen, Anm. d. Red.) rennen die Athleten ins Zelt, dort wird ihnen dann beim Ausziehen des Neoprenanzugs geholfen. Weiter geht es zum Rad. Wir brauchen viele Streckenposten. Das ist ganz wichtig.

Warum?

Die Strecke muss besetzt werden, sonst darf keiner starten. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort, viele Posten müssen wir besetzen. Die Helfer stehen an Straßenecken, mit Warnwesten, und zeigen den Weg. Die Athleten fahren dann wieder in die Wechselzone, die breschen richtig rein, dort helfen wir ihnen, die Fahrräder abzustellen. Das ist ein Job für die kräftigen Männer.

Sucht noch Freiwillige für den Triathlon: Uschi Klee. Foto: Harald Sippel



Sucht noch Freiwillige für den Triathlon: Uschi Klee. Foto: Harald Sippel



Anschließend wird den Sportlern wieder der Wechselbeutel zugereicht, dann geht’s weiter auf die Laufstrecke. Dort gibt es dann die Verpflegungsstationen. Wenn ich die Zahlen aus dem Vorjahr hernehme: Beim Laufen hatten wir 67 Helfer, auf der Radstrecke 45, Radverpflegung sind es 30, im Ziel waren es 44, in der Wechselzone sind es etwa 40. Dort müssen die Helfer besonders früh raus, schon um 6 Uhr. Bis zum Schluss, 17 Uhr etwa, ist es lange. Deshalb hätten wir dort gerne zwei Schichten.

Suchen Sie noch viele Helfer?

Wir sind gerade bei 40 Prozent. Jedes Jahr suchen wir bis zuletzt nach Helfern, es ist immer hektisch. Diesmal habe ich allerdings den Eindruck, dass es schwieriger ist, Ehrenamtliche zu finden. Mich wundert das, weil wir den Termin ja nun verlegt haben. Zuvor war der Triathlon immer am ersten Wochenende der Sommerferien, jetzt ist er am 22. Juli und auch in Kooperation mit dem Schülertriathlon. Vielleicht wollen ein paar Eltern helfen?

Kann das jeder?

Ja. Wir finden für jeden eine Aufgabe. Uns helfen auch Kinder. Die Bananen-Station zum Beispiel übernimmt die Triathlon-Jugend. Wir haben Kinder, die mit Luftballons mit den Siegern ins Ziel laufen. Wir haben für jeden etwas, auch für ältere. Die jüngste Helferin ist sieben Jahre alt, die möchte die Schwammstation nach der Wechselzone machen. Die Kleinen sind immer sehr motiviert. Wir hatten aber auch schon 70-jährige Helfer.

Bilderstrecke zum Thema M-net Triathlon: 800 Sportler stürzten sich in den Europakanal Von 10.000 Zuschauern angespornt schossen am Sonntag 800 Sportler in den kühlen Europakanal. Weiter ging es dann auf trockenem Boden per Rad und zu Fuß bis hin zum Sportgelände des TV 48 Erlangen, wo den Startern die Ziellinie winkte. Frederic Funk siegte mit einem neuen Streckenrekord.



Wie wird man denn Helfer?

Man kann sich online anmelden. In der Geschäftsstelle des Turnvereins liegen zudem Helfer-Anmeldungsformulare aus. Am Freitag vor dem Triathlon gibt es eine Helfer-Besprechung. Dort bekommen alle auch ihr T-Shirt.

Machen Sie sich Sorgen, dass Sie nicht genügend Helfer finden?

Nein. Es klappt immer irgendwie. (lacht) Zweidrittel der Helfer kommen jedes Jahr, das ist lobenswert. Trotzdem ist es immer eine Rangelei. Doch am Ende sind es immer genügend.

Katharina Tontsch Sportredakteurin in Erlangen E-Mail