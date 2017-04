Für die harte Praxis in Erlangen geübt

16 Berufsfeuerwehr-Anwärter lernen ihr Handwerk bei den Erlanger Kollegen

ERLANGEN - Bei der Erlanger Feuerwehr werden derzeit 16 Berufsfeuerwehr-Anwärter aus ganz Bayern ausgebildet. Wenn sie die Prüfung Ende Juni bestehen werden sie in den Berufsfeuerwehrdienst übernommen.

16 Berufsfeuerwehr-Anwärter aus ganz Bayern haben auf der Erlanger Wache ihre praktische Ausbildung absolviert. Dafür hat die Erlanger Feuerwehr vier Ausbilder abgestellt. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Zwölf Monate dauert die Ausbildung zu einem Berufsfeuerwehrmann oder einer Berufsfeuerwehrfrau. Um aber überhaupt als Anwärter zugelassen zu werden, müssen etliche Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehört auch eine "für den feuerwehrtechnischen Dienst förderliche abgeschlossene Berufsausbildung". Die dann mögliche zwölfmonatige Schulung zum Berufsfeuerwehrmann und zur Berufsfeuerwehrfrau besteht aus drei Modulen. Neben der Ausbildung zum Rettungssanitäter und einem Wachpraktikum gibt es einen feuerwehrtechnischen Teil, der für ganz Bayern derzeit in Fürth und in Erlangen stattfindet. Der Großteil der Praxis wird in Erlangen absolviert, weil die Wache an der Äußeren Brucker Straße dafür besonders geeignet ist. Mit Uwe Seitz, Matthias Behm, Heiner Herzog und Jürgen Schmitt stellt die Erlanger Feuerwehr auch die Ausbilder dafür. Jürgen Schmitt betont dabei die gute Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr in Fürth, die ebenfalls Ausbilder zur Verfügung stellt.

Die Anwärter müssen sich wie im richtigen Einsatz unter anderem mit schwerem Atemschutz durch verrauchte Räume vorkämpfen und Menschen retten, müssen die komplizierten Maschinen bedienen und die Löschangriffe richtig vorbereiten können. Zur Ausbildung gehören neben 375 Stunden Praxis auch 302 Stunden Theorie, die Wagenpflege sowie Sportstunden und das Ablegen des Bayerischen Sportabzeichens. Jeden Freitag müssen Leistungsnachweise erbracht werden. Zentralstelle für die Anmeldung zum Berufsfeuerwehrmann und zur Berufsfeuerwehrfrau ist für ganz Bayern die Berufsfeuerwehr Nürnberg.

Am derzeitigen Lehrgang nehmen auch fünf Erlanger Feuerwehrleute, drei Männer und eine Frau von der Feuerwehrschule in Geretsried, eine Frau von der Integrierten Leitstelle in Nürnberg sowie drei von der Berufsfeuerwehr der TU München und einer vom Kernkraftwerk Grafenrheinfeld teil.

Die 60-stündige Abschlussprüfung wird Ende Juni stattfinden. Wenn die bestanden ist werden die in Erlangen ausgebildeten Kräfte als Feuerwehrmänner und –frauen in den Dienst ihrer jeweiligen Einheit übernommen.

