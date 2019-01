Die Lage ist ernst im eingeschneiten Südbayern: Die Staatsregierung ordert mehr und mehr Einsatzkräfte in die Landkreise, in denen der Katastrophenfall ausgerufen wurde. Am Sonntag brachen in Erlangen Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) und der Feuerwehr auf - sie sollen im Süden vor allem Gebäudedächer freischaufeln.

Mit der Inthronisation des neuen Prinzenpaares im Rahmen einer prachtvollen Prunksitzung beging die Faschingsgesellschaft "Die Brucker Gaßhenker" am Samstag in der Heinrich-Lades-Halle einen ihrer herausragenden Höhepunkte der diesjährigen Faschingssaison.

Plötzlich drang Rauch aus dem Motorraum: In Erlangen ist am Mittwochabend an der Haltestelle Buckenhof ein Linienbus in Brand geraten. Vermutlich ging ein Bauteil im Motorraum kaputt, was wiederum zu einer starken Rauchentwicklung führte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.