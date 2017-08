Für Erlangen eine Liga zum Wohlfühlen

ERLANGEN - Die Erlanger Ringer starten Anfang September in die neue Saison. In der Landesliga geht es wieder einmal nur um den Klassenerhalt. Auch, weil es selbst in dieser Leistungsklasse schon bezahlte Ringer aus Osteuropa gibt.

Ab September geht es für den TV 1848 wieder auf die Matte. In der Landesliga fühlen sich die Erlanger derzeit pudelwohl und das soll möglichst so bleiben. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Der letzte Kampftag der vergangenen Saison lag gerade einmal ein paar Tage zurück, da ging es für die ganz hartgesottenen Landesliga-Ringer des TV 1848 Erlangen auch schon wieder weiter. Training am Neujahrstag. Zugegeben, viele hatten sich nicht in der Halle eingefunden, aber immerhin vier wollten es schon wieder wissen. "Vermutlich neuer Rekord", schrieben die Erlanger seinerzeit mit einem Augenzwinkern unter jenes Foto auf ihrem Facebook-Auftritt.

Mit Platz sechs in der Landesliga wollten sich also einige offenbar nicht ganz zufrieden geben, auch wenn Abteilungsleiter Johannes Hölzel vor der im September beginnenden Saison betont: "Das primäre Ziel für uns in diesem Jahr heißt Klassenerhalt." Die Klasse halten. Das klingt natürlich wenig glamourös. Für die Erlanger wäre es dennoch ein Erfolg, denn die Landesliga scheint jedenfalls derzeit das Maß aller Dinge zu sein. "Vielleicht können wir den Standard vom letzten Jahr halten oder es geht noch ein bisschen mehr, aber das wird schwer", sagt Hölzel.

Die Erlanger waren ja schon einmal – zumindest für ihre Verhältnisse – ganz oben. Und oben heißt im Fall der Erlanger Ringer: Bayernliga. Lange haben sie zuvor auch schon in der Landesliga gerungen, bis es ganz hinunter ging, in die letzte Liga, die Gruppenliga. Nach zwei Aufstiegen in drei Jahren sind sie aber seit 2015 wieder zurück in eben jener Landesliga. Und damit zurück in bekannten Gefilden. "Mit dem Ringerstamm, den wir haben, können wir mit dieser Liga sehr zufrieden sein. Das ist die Liga, in die wir gehören", sagt Johannes Hölzel und ergänzt: "Für die Bayernliga reicht es bei uns definitiv nicht."

Und dass es für die Ringer des TV Erlangen wohl nicht noch weiter nach oben gehen kann, das hat auch vor allem mit der Tatsache zu tun, dass es mittlerweile selbst in der Landesliga Teams gibt, die manche ihrer Ringer eigens für die Kampftage einfliegen lassen. Bezahlringer sozusagen. Eine Wortschöpfung, die ausdrücken soll, dass diese eben meist aus osteuropäischen Ländern wie Ungarn für die Kampftage angereist kommen und dafür auch entsprechendes Antrittsgeld kassieren.

Vereine wie der TV 1848 Erlangen stehen vor einer Entscheidung: Kann und will man ebenfalls einen solchen Weg einschlagen oder nicht? Die Antwort der Erlanger Ringer ist eindeutig: "Wir haben uns darauf verständigt, dass wir ohne solche ausländischen Ringer auskommen wollen. Wir wollen das mit eigenen Leuten stemmen."

Dass das Niveau in der Landesliga durch diese Bezahlringer insgesamt steigt, macht es für den TV 1848 Erlangen natürlich nicht einfacher. Genau wie die verletzungsbedingten Ausfälle, die der TV in der Vorbereitung wegstecken musste: "Zum Jahresanfang und zur Jahresmitte war die Trainingsbeteiligung schon sehr hoch. Je näher es dann aber zur Saison ging, umso intensiver wurde natürlich auch das Training. Damit steigt natürlich auch das Verletzungsrisiko. Wir hatten einige Ausfälle", sagt Hölzel.

Ausfälle gab es also, aber Abgänge hatten die Erlanger nach der letzten Saison immerhin nicht zu beklagen. "Das ist auch sehr wichtig", findet Hölzel. Zudem kehrt mit Michael Gantmann ein Erlanger Eigengewächs zurück. Gantmann war für ein Jahr nach Bamberg in eine höherklassige Schülerliga gewechselt und wechselt nun zurück nach Erlangen. "Ich hoffe, dass er bei uns Leistung bringen kann", sagt Hölzel. Das sollten spätestens ab dem 9. September allerdings tunlichst alle Erlanger Ringer, denn dann liegt die Wahrheit auf der Matte. Insgesamt stehen in der Folge sieben Kampftage gegen Teams wie den Vorjahresmeister SC 04 Nürnberg, den KSV Bamberg oder den TSV Zirndorf an.

Und dann ist auch schon wieder Dezember und Neujahr. Da gilt es dann noch einen Rekord zu brechen.

MICHA SCHNEIDER