In der Diskussion um den geplanten Teil-Umzug der Technischen Fakultät reden viele mit. Doch wie denken eigentlich Studierende darüber?

Atemlos, hüllenlos und hemmungslos ging es am Montagabend im Paisley in Erlangen zu - denn hier ist der Pornofasching schon zu einer echten Tradition geworden. In möglichst knappen Outfits wurde der Rosenmontag hier ausgiebig zelebriert.