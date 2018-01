Fürther Paar hat ein Herz für kranke Kinder in Erlangen

ERLANGEN - Tickets für Spiele der SpVgg Greuther Fürth und Spielsachen: Bei einer privaten Aktion wurden Spenden für die jüngsten Patienten des Erlanger Uni-Klinikums gesammelt.

Große Freude: Serok Kilic, Jeannine Rauch und Prof. Markus Metzler (v. li.) bei der Übergabe der Geschenke. © Foto: Uniklinik



Leuchtende Kinderaugen – das ist der schönste Lohn für Jeannine Rauch, Mitarbeiterin der Unfallchirurgischen Abteilung (Leiter: Prof. Dr. Friedrich Hennig) des Universitätsklinikums Erlangen, und ihren Lebensgefährten Serok Kilic.

Im Laufe des vergangenen Jahres sammelten die beiden für ihre private Benefizaktion "Weihnachtsträume für Kinder" Spenden und brachten dank ihres großen Engagements die beeindruckende Summe von 13 500 Euro zusammen.

Übergabe kurz vor Heiligabend

Doch statt einen Scheck zu überreichen, investierte das Paar aus Fürth-Stadeln seit Mitte November all seine Freizeit in den Kauf und das Verpacken von Geschenken. Kurz vor Heiligabend erhielt die Station der Kinderchirurgischen Abteilung (kommissarischer Leiter: Prof. Dr. Robert Grützmann) des Uni-Klinikums zwei Wagen voller bunter und liebevoll verpackter Geschenke sowie eine prall gefüllte Schatztruhe, über die sich die Patienten der Kinderonkologie der Kinder- und Jugendklinik (Direktor: Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Rascher) des Uni-Klinikums natürlich sehr freuten.

Bereits zum vierten Mal riefen Jeannine Rauch und Serok Kilic zu Spenden auf, um auch den Kindern, die das Weihnachtsfest im Krankenhaus verbringen, eine Freude machen zu können. "Die kleinen Patienten und ihre Familien haben es schon schwer genug, einige müssen heftige Schicksalsschläge verkraften", meint Jeannine Rauch. "Ihnen möchten wir zu den Feiertagen eine Freude machen, sie ein wenig vom Klinikalltag ablenken und dieses besondere Weihnachtsgefühl mit ihnen teilen."

Was 2014 im Freundeskreis begonnen hatte, zieht inzwischen wirklich weite Kreise. Viele Menschen aus der ganzen Region unterstützen das Paar mit Geld- sowie Sachspenden. 2000 Euro erhielt Jeannine Rauch von ihrem Chef, Prof. Hennig, und einigen Kollegen.

Das Erlanger Sanitätshaus OrthoPoint überwies seine diesjährige Weihnachtsspende in Höhe von 2500 Euro auf das Konto der Benefizaktion. 1400 Euro wurden von den Mitgliedern des Fürther Vereins River Card Club beigesteuert. Die erste Mannschaft des Höchstadter EC 93 e. V., die sogenannten Höchstadt Alligators, veranstalteten zu Gunsten von "Weihnachtsträume für Kinder" eine "Green Night", bei der 2638 Euro zusammenkamen. Die SpVgg Greuther Fürth wiederum schickte Gutscheine für Heimspiele ihrer Profi-Mannschaft.

Der Erlös in Höhe von 3000 Euro der "Kästler Weihnacht" sowie der Erlös der Aktion "Einhornwäsche" der Erlanger Auto-Kraus GmbH & Co. KG kommen ebenfalls den Patienten zugute. Freunde des Paars gaben insgesamt 1500 Euro und diverse Spielsachen. Zudem spendeten weitere Firmen aus der Region.

Mit Wunschzettel

Jeannine Rauch erhielt übrigens vom Erzieherteam der Kinderklinik einen Wunschzettel, so dass einigen der Patienten, die aufgrund ihrer schweren Erkrankungen schon seit geraumer Zeit auf den Stationen leben, Herzenswünsche erfüllt werden konnten.

