Fußgänger in Erlangen-Bruck lebensgefährlich verletzt

70-Jähriger achtete wohl nicht auf Fahrbahn - Opfer liegt auf Intensivstation - vor 58 Minuten

ERLANGEN - Am Samstagnachmittag ist es in Erlangen-Bruck zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 70-jähriger Rentner überquerte zu Fuß die Äußere-Brucker-Straße und achtete laut Polizei nicht ausreichend auf den Verkehr. Ein 87-Jähriger erfasste den Mann mit seinem Auto.

Im Erlanger Ortsteil Bruck hat sich am Samstag gegen 14 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zugetragen. Ein 70-jähriger Fußgänger wollte im Bereich einer Bushaltestelle - auf Höhe der Neckarstraße - die Äußere-Brucker-Straße überqueren. Der Renter schien auf das Verkehrstreiben laut Polizeiaussagen nicht ausreichend geachtet zu haben und wurde beim Betreten der Fahrbahn seitlich von einem Ford erfasst.

Der 87-jährige Pkw-Halter war aus Richtung Anger in die Straße eingebogen. Bei der Kollision wurde das Unfallopfer zu Boden geschleudert und am Kopf schwer verletzt. Passanten sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um den Mann, der kurz darauf mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Intensivstation der Kopfklinik eingeliefert wurde.

An dem Ford entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro, der Fahrer blieb ohne Verletzungen. Wie die Polizei bekanntgab, kam es durch den Unfall zu keinen "nennenswerten Verkehrsstörungen".

