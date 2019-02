Fußgänger in Forth angefahren - Fahrer geflüchtet

FORTH - Ein Mann war am Donnerstagmorgen in Forth auf dem Gehweg unterwegs, als ihn ein Kleintransporter erfasste. Der Fahrer blieb danach nicht stehen, sondern fuhr weiter, ohne dem Fußgänger zu helfen.

Am Donnerstag wurde gegen 7.05 Uhr auf der Forther Hauptstraße, gegenüber des Bahnhofes, ein Fußgänger von einem weißen Kleintransporter angefahren, teilt die Polizei mit. Der 37-jährige Fußgänger, der selbst aus Forth kommt, lief laut eigener Aussage zu dem Zeitpunkt auf dem Gehweg in Richtung Gräfenberg, als ein entgegenkommendes Fahrzeug plötzlich auf den Gehweg fuhr und ihn mit dem Außenspiegel, am rechten Arm erfasste.

Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Mann auf den Boden geworfen und verletzte sich. Der Fahrer des Kleintransporters fuhr anschließend ohne zu Halten einfach in Richtung Nürnberg weiter.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land, unter der Telefonnummer 09131/760514 zu melden.

