Ganz besondere Karnevalskostüme aus Erlangen

Gebürtige Kölnerin Anja Hentschel lässt beim Schneidern ihrer Fantasie freien Lauf - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Aufbrezeln für den Fasching: Die gebürtige Kölnerin Anja Hentschel lebt in Erlangen und schneidert für den Kölner Karneval ihre Kostüme selbst — aus alten Schulkarten.

Der Fasching - er bringt auch nach Erlangen ausgefallene Kostüme. Foto: Ilona Hörath



Anja Hentschel zeigt auf das Buchstabenmonster. "Das hat schon mehrere Karnevalsumzüge mitgemacht", sagt sie. Um es gleich vorweg zu nehmen. Das Wort Fasching wird aus Hentschels Mund nicht zu hören sein. Und nie würde sie auf die Idee kommen, an den tollen Tagen ein kräftiges Helau! zu schmettern. Hentschel ist gebürtige Kölnerin, und wenn "d’r Zoch kütt", dann gibt es nur noch Alaaf!

Das Buchstabenmonster trägt, was ihm den Namen verleiht. Buchstaben aus Moosgummi auf einem Baumwollshirt für untendrunter, das in Kombination mit einem Gewand aus alten Schulkarten getragen wird. Das ist Anja Hentschels Spezialität: Sie näht die Kostüme selbst. Historische Schulkarten, meist aus den 1950er und 1960er Jahren, die noch in manchen Schulkellern schlummern, rettet sie damit vor ihrer endgültigen Entsorgung. "Ich arbeite frei Hand und ohne Schnittmuster", sagt sie.

Ein anderes Kostüm heißt "Flora", das Outfit zieren die nostalgischen Darstellungen von Gift- und Speisepilzen. Auf die Vorderseite des Mantels hat Hentschel einen Plastikfrosch auf einem Blatt platziert, auf dem Rückenteil und den Schultern wuchern weit ausladend unterschiedliche Blätter und Ranken. "Man braucht auch einen 3D- und Überraschungseffekt", erklärt Hentschel. Und: "Mit dem Material darf man nicht sparen." Schon ihre Mutter nähte Karnevalskostüme für die Familie und für Nachbarn in Köln. Anja Hentschel selbst, die in Nürnberg als Redakteurin arbeitet, begann vor vier Jahren damit, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. "Ich bin Autodidaktin."

Weil die Schulkarten oft aus Papier auf Leinwand sind, überzieht sie das Material vor der Verarbeitung mit einer Schutzfolie. Trotzdem könne man den Spezialstoff gut mit der Nähmaschine nähen. "Es gibt auch Schulkarten, die sind zu schade zum Zerschneiden." Inspiration für ihre Unikate findet sie überall. Das ganze Jahr über sammelt sie Materialien für Kostüm und Accessoires. "Ich gucke, wo ich gehe und stehe." Und: "Es ist immer ein Kostüm in Arbeit." Sie verarbeitet alles, was nicht niet- und nagelfest ist. So faltet sie Tortenspitze zu Rüschen, die einen Wams zieren, der nach Hofkostümen des 17. und 18. Jahrhunderts angefertigt ist. Auf diesem Modell namens Besteckkönig hat Hentschel zudem Einwegbesteck aus Spanholz dekoriert – als ein Statement zur aktuellen Diskussion über den Plastikverbrauch, wie Anja Hentschel berichtet.

Doch kein opulentes Kostüm ohne die passende Kopfbedeckung. Aus einfachen Hüten, dem Rohmaterial, entstehen kleine Meisterwerke der Gestaltung. Ein "Küchenamazonenhut" mit gekreuzten Kochlöffeln" und allerlei sorgfältig arrangierten Küchenutensilien wie Messbecher, Muskatreiben und Topfschwamm. Ein Gebinde mit Pilzen, Magnolien und roten Beeren passend zum Modell "Flora".

Mit Kopfbedeckung, Unterkleid, dem steifen Mantel und dem Beinkleid kommen mehrere Kilogramm an Gewicht zusammen. Die Trägerin sollte also einiges schultern können, wenn sie sich ins Getümmel wirft.

Nur dort, am festen Standplatz entlang der großen Kölner Umzüge am Karnevalssonntag und am Rosenmontag, werde, so Hentschel, ein solches ausladendes "Außenkostüm" getragen.

