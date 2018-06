Ganz dreist Holzbüste in Erlangen gestohlen

Unbekannte Täterin hatte ziemlich schwer zu schleppen - 29.06.2018 18:36 Uhr

ERLANGEN - Eine bislang unbekannte Frau hat am Donnerstag eine Holzbüste, die vor einem Bekleidungsgeschäft in der Friedrichstraße ausgestellt war, mitgehen lassen.

© dpa



Foto: dpa



Kurz vor 13 Uhr bemerkte eine Zeugin an der Ecke Rückertstraße/südliche Stadtmauerstraße, wie eine Frau mit einer Holzfigur in den Händen Richtung Stadtosten lief. Der Zeugin war bekannt, dass diese Holzstatue normalerweise vor einem Geschäft in der Friedrichstraße steht. Wie sich herausstellte, stahl die Unbekannte die Büste von dort. Es handelt sich hierbei um eine 70 Zentimeter hohe und 40 Zentimeter breite Holzfigur in Form einer Königin mit Krone. Die Büste wiegt rund zehn Kilo. Laut Zeugin musste die unbekannte Täterin die Figur mit

beiden Händen schleppen.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Sie trägt braunes, schulterlanges Haar.

Wer kann Hinweise auf den Verbleib der entwendeten Holzbüste oder auf die unbekannte Täterin geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter Telefon (0 91 31) 760-114, entgegen.

en