Ganzer Körpereinsatz bei "Sportakulum" in Baiersdorf

Großer Andrang bei Veranstaltung mit Vereinen des Landkreises Erlangen-Höchstadt - vor 22 Minuten

BAIERSDORF - Eine bunte und fantasievolle Show des Sports boten Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den Vereinen des Landkreises Erlangen-Höchstadt beim 15. „Sportakulum“ in der vollen Baiersdorfer Mehrzweckhalle.

Eine Vorführung mit Einrädern stand neben vielem anderen auf dem Programm. © Harald Hofmann



Ziel der Veranstaltung sei es, so Landrat Alexander Tritthart, den Vereinen ein Forum zu bieten, bei dem sie ihr Können einem breiten Publikum präsentieren können. Etwa 40.000 Mitglieder sind derzeit in 130 Sport- und Schützenvereinen des Landkreises organisiert, davon rund 15.000 Jugendliche. Die Beliebtheit der von seinem Amtsvorgänger Eberhard Irlinger initiierten Sportshow, so Tritthart, habe unter den Vereinen so zugenommen, dass man mittlerweile die Auftrittszeiten begrenzen müsse, um die Veranstaltung zeitlich nicht ausufern zu lassen.

Dies aber ist, wie sich zeigte, keinesfalls ein Nachteil, ganz im Gegenteil: Im fliegenden Wechsel begeisterten die Vertreter aus den Vereinen TVM Mühlhausen, SC Adelsdorf, FC Eschenau, SV Baiersdorf, TSG Weisendorf, SV Bubenreuth, VuPSV Schloss Rathsberg und dem Taekwon-Do Black Belt Center Baiersdorf mit ihrem kurzweiligen sportlichen Unterhaltungsprogramm ihre Zuschauer.

Mit großem Können und vor allem beim Nachwuchs mit jeder Menge Spaß zeigten die Sportler und Sportlerinnen, was sie einstudiert hatten. Boden- und Geräteturnen stand auf dem Programm, fantasievolle Einradshows wurden gezeigt, der gastgebende SV Baiersdorf begeisterte mit seiner Turnshow „Petruschka“, und die Juniorenschautanzgruppe der TSG Weisendorf sorgte mit ihrer Tanzeinlage „Geisterschule“ für beste Laune.

Krönender Abschluss des Abends war die tolle akrobatische Holzpferdkür der Mädchen des VuPSV Schloss Rathsberg.

HARALD HOFMANN