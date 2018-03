Gasflasche brennt in Erlanger Asia-Restaurant - Frau verletzt

ERLANGEN - Eine brennende Gasflasche in einem Restaurant hat am frühen Dienstagabend Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Eine Person ist bei dem Unglück verletzt worden.

Die Gasflasche wurde von den Einsatzkräften kurzerhand in den Röthelheimgraben geworfen, um sie zu löschen. © Klaus-Dieter Schreiter



In einem asiatischen Restaurant an der Straße "Am Röthelheim" ist eine Gasflasche in Brand geraten. Sie hatte in einem Behältnis gestanden, das ebenfalls schon zu brennen begonnen hatte. Feuerwehr-Einsatzleiter Markus Stirnweiß und Zugführer Stefan Sponsel ließen die mit schwerem Atemschutz ausgerüsteten Kräfte in das Gebäude eindringen und die brennende Flasche ins Freie tragen. Die wurde dann in das Wasser des Röthelheimgrabens gelegt. Laut einem Feuerwehrmann brannte das nach wie vor austretende Gas dort zunächst noch weiter.

Die Feuerwehr war glücklicherweise schnell zur Stelle, so dass größerer Schaden oder gar eine Explosion verhindert werden konnten. Das Löschen der Flammen in der Gaststätte war den Einsatzkräften zu gefährlich, weil das Ventil undicht war, und dann weiter Gas ausgeströmt wäre.

Eine Frau wurde bei dem Feuer verletzt, sie wurde in einem Rettungswagen versorgt. Mit einem Hochleistungslüfter wurde die Gaststätte rauchfrei gemacht. Glück im Unglück war, dass die Flammen rechtzeitig bemerkt wurden und sich bei Eintreffen der Feuerwehr noch nicht ausgebreitet hatten. Ein technischer Defekt dürfte für das Austreten des Gases verantwortlich sein. Der Sachschaden ist beträchtlich.

