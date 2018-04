Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Georgi-Ritt und Jahreskrippen-Ausstellung im Pfarrhof Effeltricht Fein herausgeputzte Pferde zogen am Ostermontag durch Effeltricht. Am diesjährigen Georgi-Ritt nahmen eine ganze Reihe an Reitern und Kutschenfahrern den christlichen Segen entgegen. Im Pfarrhof lockte nach dem Umritt eine Krippen-Ausstellung die Besucher an.

Mächtige Birke kracht auf zweistöckigen Wohnblock in Erlangen Am Nachmittag des Ostersonntags krachte nach einer heftigen Sturmböe eine Birke auf einen zweistöckigen Wohnblock in Erlangen. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren gut drei Stunden beschäftigt, den Baum zu beseitigen. Die Schadenshöhe ist unklar.

"Heidenspaß statt Höllenqual": Karfreitags-Party im E-Werk Am Karfreitag, einem der wichtigsten christlichen Feiertage, ging es im Erlanger E-Werk hoch her. Der Bund für Geistesfreiheit (BFG) hatte das Datum nicht zufällig gewählt: Die Veranstalter halten den "stillen Feiertag" nicht mehr für zeitgemäß. So wurde mit vielen Bands, Musikern und bunten Comics ordentlich gefeiert.