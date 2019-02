Geburt auf der A3: Bei Frau setzen die Wehen ein

FRAUENAURACH - Die Polizei ist ja bekanntermaßen Freund und Helfer. Auf der A3 zwischen Frauenaurach und dem Autobahnkreuz wurde die Hilfe der Rettungskräfte benötigt - doch dieser Einsatz dürfte selbst für die Beamten eine Ausnahmesituation gewesen sein. Eine hochschwangere Frau brachte dort nämlich ihr Kind zur Welt.

Am Sonntagabend setzten bei einer Schwangeren plötzlich die Wehen ein - und das mitten auf der A3, wo die werdende Mutter mit ihrem Ehemann in Richtung Regensburg unterwegs gewesen war. Da der Weg zum nächstgelegenen Krankenhaus zu weit gewesen wäre, musste das Kind an Ort und Stelle das Licht der Welt erblicken.

Die Polizei schreibt nach dem ungewöhnlichen Einsatz: "ein strammer und gesunder Sohn". Die Beamten betreuten das Paar, bis Rettungswagen und Notarzt eintrafen.

Und die Polizei schrieb weiter: Ob als Geburtsort „Autobahn“ ins Standesregister eingetragen werde, entziehe sich der Kenntnis. Doch der Name des kleinen Mannes wird Karl lauten. Dann sagen doch auch wir: Willkommen auf dieser Welt, lieber Karl.

