Gedenkort für Opfer der Euthanasie in Erlangen fehlt

Beirat für einen Erinnerungsort für die Opfer in der Heil- und Pflegeanstalt in Erlangen sucht angemessenen Platz und will weiter forschen

ERLANGEN - Der Experten-Beirat, der einen Erinnerungsort für die Opfer der Euthanasie in der Erlanger Heil- und Pflegeanstalt (HuPflA) programmatisch wie baulich vorbereiten soll, hat sich dafür ausgesprochen, im Herbst gemeinsam mit Vertretern anderer NS-Gedenkstätten das Thema "Gedenken gestalten" zu diskutieren. Während in diesem Punkt Einigkeit herrscht, ist der Ort für eine Gedenkstätte noch offen.

Oberbürgermeister Florian Janik plädiert für einen „prominenten Ort für ein offenes Bekenntnis“ der Stadt, des Uniklinikums und des Bezirks , „weil das Geschehen in der damaligen Heil- und Pflegeanstalt inmitten der Stadt stattfand und damit nicht zu übersehen war. Foto: Archivfoto: Bernd Böhner



In bislang sechs Sitzungen hat der Beirat aus Historikern, Vertretern der Kliniken, der Bauverwaltungen, der Kommunalpolitik und -verwaltung sowie gesellschaftlicher Gruppen schon einige Fragen konkretisiert und auch Antworten gefunden. So plädiert der Beiratssprecher und Oberbürgermeister Florian Janik schon deswegen für einen "prominenten Ort für ein offenes Bekenntnis" der Stadt, des Universitätsklinikums und des Bezirks Mittelfranken, "weil das Geschehen in der damaligen Heil- und Pflegeanstalt inmitten der Stadt stattfand und damit nicht zu übersehen war. Der Bevölkerung war also bewusst, was dort geschah."

Ehrenbürgerin und Rollstuhlfahrerin Dinah Radtke plädiert für einen Erinnerungsort als Ort der politischen Bildung, in der auch aktuelle Eugenikfragen diskutiert werden können. Ihrer Erfahrung nach herrsche nach wie vor eine unterschwellige Behindertenfeindlichkeit, die so gar nicht zur offiziellen politischen Position passen wolle.

Der ebenfalls zum Beirat zählende Erlanger Psychoanalytiker Hans-Ludwig Siemen erinnerte daran, dass bereits vor 40 Jahren an der Aufarbeitung der Geschichte der HuPflA gearbeitet wurde, es aber zu mehr als Gedenksteinen im Boden (sogenannte Stolpersteine) sowie einem kleinen Denkmal nicht gereicht habe. Da sei den Nachkommen der in der Anstalt umgebrachten Menschen kaum zu vermitteln – die Opfer hätten ein Recht darauf, mit Namen genannt zu werden. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen im Stadtarchiv, wo es – so die wissenschaftliche Mitarbeiterin Dorothea Rettig – immer noch Anfragen aus der Bevölkerung gebe.

Vor allem für die Historiker stellen sich immer noch neue Fragen, sind viele Dokumente noch nicht gesichtet und ausgewertet. Der Lehrstuhlinhaber für die Geschichte der Medizin, Prof. Karl-Heinz Leven, berichtet von einem Arbeitsschwerpunkt NS-Medizin und mahnt an, dass mit der Erforschung der HuPflA-Geschichte Opfer wie Täter kenntlich gemacht werden müssten, seine Mitarbeiterin Susanne Udo-Köller verweist auf viele neue Quellen, auf die man gestoßen sei und die es noch aufzuarbeiten gelte – Quellen, über die teils auch der Universitäts-Archivar Clemens Wachter verfügt und der sie gerne zur Auswertung zur Verfügung stellt.

In einem gemeinsamen Forschungsprojekt des Lehrstuhls für die Geschichte der Medizin und des Stadtarchivs sollen die Ereignisse in der Heil- und Pflegeanstalt zwischen 1933 und 1945 aufgearbeitet werden.

Im Beirat sind sich dessen Mitglieder bewusst, dass eine solche Gedenkstätte um Jahrzehnte zu spät kommt und erst eine neue Generation von Historikern und (selbst-)kritischen Medizinern bereit war und ist, ein Geschehen zu dokumentieren, an dessen "Beleuchtung" un- und mittelbar beteiligte Mediziner und medizinisches Personal kein Interesse hatte(n). Und deren Nachfolger aber ebenfalls den Mantel des Schweigens darüber deckten.

