Gefährlicher Einsatz: Brand in Erlanger Siloturm

Es war unklar, wie tragfähig die Ebenen im ungenutzten Turm noch sind - vor 49 Minuten

ERLANGEN - Wieder einmal ist die Feuerwehr auf das ehemalige Günther-Gelände in Eltersdorf an der Weinstraße gerufen worden. Im etwa 25 Meter hohen Siloturm ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Für die Feuerwehr war es ein aufwändiger und nicht ungefährlicher Einsatz.

Wieder einmal ist die Feuerwehr auf das ehemalige Günther-Gelände in Eltersdorf an der Weinstraße gerufen worden. Es brannte in einem etwa 25 Meter hohen Siloturm. © Klaus-Dieter Schreiter



Wieder einmal ist die Feuerwehr auf das ehemalige Günther-Gelände in Eltersdorf an der Weinstraße gerufen worden. Es brannte in einem etwa 25 Meter hohen Siloturm. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Rauch drang am Montag gegen 11.30 Uhr ganz oben aus dem grünen Siloturm auf dem seit langem ungenutzten Günther-Gelände. Passanten hatten darum die Feuerwehr alarmiert, und die hatte reichlich zu tun, um an den vermuteten Brandherd zu gelangen. Im Erdgeschoss wurde zunächst die Blechverkleidung aufgetrennt, um freien Zugang zu dem Bunker zu bekommen. Gleichzeitig wurde von der Drehleiter aus die Lage inspiziert. Rauch drang vor allem aus der oberen, offenen Tür, aber auch aus dem Dach.

Mit der Wärmebildkamera stellten die Kräfte schließlich fest, dass der Brandherd in etwa zehn Meter Höhe liegen müsste. Um dorthin zu gelangen wurde von einem mit Atemschutz ausgerüsteten Löschtrupp die untere Drecke aufgebrochen. Auch von einem Nebeneingang aus versuchten sie, an den Brandherd zu gelangen. Mit Atemschutz ausgerüstete Männern schleppten die schweren Schläuche die Treppe hinauf.

Erst nach zwei Stunden am Brandherd

Der Einsatz war nicht ungefährlich, weil völlig unklar war, wie tragfähig die einzelnen Ebenen in dem nicht mehr genutzten, hohen Turm sind. Erst nach etwa zwei Stunden gelangten die Löschtrupps an den Brandherd. Sie stellten fest, dass in einem Silo etwa drei Kubikmeter Düngemittelreste brannten. Die waren dann schnell abgelöscht, doch um sicher zu sein, dass nichts weiter passiert, rückte die Feuerwehr später nochmals zur Einsatzstelle aus, um das Silo zu kontrollieren.

Bilderstrecke zum Thema Rauch dringt aus Erlanger Siloturm: Feuer auf Günther-Gelände Passanten alarmierten am Montagmittag die Feuerwehr Erlangen, denn aus dem ungenutzten Siloturm auf dem Günther-Gelände drang Rauch. Für die Einsatzkräfte begann wenig später ein komplizierter und gefährlicher Einsatz: Denn es war unklar, wie sicher die Ebenen in dem verlassenen Gebäude sind. Erst nach zwei Stunden gelangten die Trupps zum Brandherd und konnten mit den Löscharbeiten beginnen. Düngemittelreste hatten Feuer gefangen, wie es dazu kommen konnte, soll nun die Polizei klären.



28 Männer und Frauen von der Ständigen Wache und von der Freiwilligen Feuerwehr Eltersdorf hatte der fast dreistündige Einsatzes Einsatz schließlich beschäftigt. Die Wache an der Äußeren Brucker Straße wurde während dieser Zeit von der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt besetzt. Verletzte gab es bei dem Einsatz glücklicherweise nicht zu beklagen. Warum das Düngemittel in Brand geraten war ist noch völlig unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

kds