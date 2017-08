Gefälliger Latinsound im Erlanger Schlossgarten

ERLANGEN - Sie hielten, was sie versprochen hatten: Eine musikalische Fiesta sollte das letzte Schlossgartenkonzert 2017 werden. Dazu war nicht nur die Musik von "Mambo Franconia" angetan, dazu trugen ebenso der strahlende Sonnenschein und rund 2500 begeisterungsfähige Zuhörer bei.

Rund 2500 Besucher erfreuten sich an der Musik von „Mambo Franconia“ im Schlossgarten. © Foto: Edgar Pfrogner



Die elfköpfige Band um den Vibraphonisten Florian Bührich bediente sich bei zahlreichen, ganz unterschiedlichen Komponisten und Bands, arrangierte die Stücke auf die eigenen Bedürfnisse hin um, mischte lateinamerikanische Rhythmen dazu. Die Bläsersätze kamen mit einer Anmutung des Buena Vista Social Clubs daher, jedoch stets ein wenig geglättet; daran hätte James Last seine Freude gehabt.

Enorme Spielfreude zeichnete auch die zehn Musiker nebst Sängerin Nicola Wientzek aus. Sie fanden ganz unmittelbar den Draht zum Publikum, das nicht nur begeistert applaudierte und teils zu den Rhythmen zu tanzen begann. Mit freundlichem Lachen quittierten die Zuhörer auch die charmant-witzigen Zwischenmoderationen des Bandleaders.

Mit dem als Samba angelegten "Enjoy the silence" gelang der Gruppe ein sehr swingender Auftakt, der auch gleich "good vibrations" aus der Zuhörerschar hervorrief. Durch das ganz Programm hätten Latein-Tänzer ihre wahre Freude gehabt, denn neben der Samba gingen auch Rumba, Tango, Mambo Cha-Cha und Merengue ins Blut. Stets locker von Florian Bührich an Vibraphon und Marimba geführt, konnten die Musiker mit mitreißenden Soli brillieren. Dabei blieb stets der runde, wohlgefällige Sound von "Mambo Franconia" erhalten.

Selbst wenn "Highway to hell" von AC/DC hier keineswegs so klang, als führe die Band zur Hölle, sondern eher wie ein luftiges Federballspiel auf einer Sommerwiese anmutete: Die Musik machte Spaß, so viel, dass die Band zwei Zugaben spielen musste.

