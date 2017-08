Gefühlvolle Melodienwelt in Erlangen

Die Wahl-Berlinerin Carmen Underwater spielt im Strohalm - vor 44 Minuten

ERLANGEN - Newcomer und eine Songwriterin aus Berlin stehen zum Wochenstart auf dem Programm des "Strohalm".

Die Berlinerin Carmen Underwater stammt aus Franken. © Foto: Strohalm



Ein Woche war der Musikkeller "Strohalm" wegen Reparaturarbeiten geschlossen. Aber bereits in der kommenden Woche gibt es wieder ein vielfältiges Programm. Am Dienstag präsentiert ab 21 Uhr der Verein "Kulturbühne Strohalm" die "Offene Bühne".

Am Mittwoch ist ab 21 Uhr Carmen Underwater zu Gast. In Ihren Songs erzählt sie "von Erinnerungen, Beziehungen und dem greifbaren Glück und taucht dabei in eine lebendige, gefühlvolle Melodienwelt".

