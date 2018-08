Gegen Ampelmast geprallt: Alfa brennt in Erlangen aus

ERLANGEN - Vermutlich wegen eines medizinischen Problems ist der Fahrer eines Sportwagens am Sonntagmittag in Erlangen gegen einen Ampelmast gekracht. Das Cabrio fing sofort Feuer. Einsatzkräfte konnten den Fahrer retten, er musste jedoch an der Unfallstelle reanimiert werden.

Der Fahrer eines Alfa Romeo Spider war am Sonntagmittag auf der Henkestraße in Richtung Osten unterwegs. Offenbar wegen eines medizinischen Problems verlor er an der Kreuzung mit der Werner-von-Siemens-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses driftete führerlos nach rechts ab, überquerte die Kreuzung und den Radweg, legte an der gegenüberliegenden Straßenecke einen Ampelmast um, und kam auf dem Gehsteig kurz vor einer Hauswand zum Stehen.

Das Auto fing im Frontbereich sofort Feuer. Der Fahrer konnte aus dem brennenden Cabrio gerettet werden, er wurde vom Notarzt reanimiert und in die Klinik gebracht. Die Feuerwehr, die gerade bei einem anderen Einsatz in Tennenlohe war, rückte von dort, aber auch von der Ständigen Wache aus an.

Die Kräfte hatten die Flammen zwar schnell gelöscht, der teure Sportwagen hat allerdings nur noch Schrottwert. Ein paar Sträucher brannten ebenfalls ab, und die Hauswand wurde leicht beschädigt. Die Kreuzung Werner-von-Siemens-Straße / Henkestraße war während der Rettungs- und Löscharbeiten und für die Unfallaufnahme längere Zeit komplett gesperrt.

