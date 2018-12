Gegen Hetzparolen und Fremdenhass in Erlangen

ERLANGEN - Jugendliche sollen sensibilisiert und besser gewappnet werden gegen Hetzparolen und Fremdenhass. Aus diesem Grund hat die SPD-Fraktion beantragt, dass das Bürgermeister- und Presseamt ab 2019 entsprechende Schulungen samt Argumentations- und Handlungstraining gegen Rassismus und Diskriminierung anbietet.

Rassismus Foto: dpa



Dieses Angebot, das erst noch bündig entwickelt und konzipiert werden muss, richtet sich in erster Linie an Jugendgruppen, Schulen und Vereine. Zwar werden solche Argumentationstrainings in Erlangen schon ab und an angeboten. Allerdings unterliegen sie "oft keiner nachhaltigen Qualitätssicherung", wie es im jüngsten Haupt-, Finanz- und Personalausschuss hieß. Deshalb sollte das Bürgermeister- und Presseamt das Ganze übernehmen, was letztlich eine "bessere Durchdringungsrate und eine Qualitätsverbesserung des Angebots" ermöglicht.

Mit dem künftigen Angebot sollen junge Menschen motiviert werden, sich noch eingehender mit den "grundrechtlichen und gesellschaftspolitischen Grundlagen einer demokratischen und offenen Gesellschaft" zu befassen.

Sie sollen unter anderem erkennen, welche Gefahren eine geschwächte Demokratie für alle Bürger in sich birgt und gleichzeitig eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen rechte Parolen fremdenfeindliche Hetze entwickeln. Erreicht werden soll das unter anderem mit entsprechend konzipierten Workshops unter der Leitung erfahrener Trainer.

Ist jenes Schulungsprogramm schließlich soweit entwickelt, werden die Mitarbeiter des Bürgermeisteramtes bei Schulen, Vereinen und Jugendgruppen anklopfen und dafür werben. Da das Amt diese Aufgabe künftig in ihr Arbeitsprogramm aufnehmen muss, sollte es dafür auch mit zusätzlichen 20 000 Euro ausstaffiert werden, forderte die SPD.

Am Ende wurde die Sache mehrheitlich mit lediglich fünf Gegenstimmen der CSU so beschlossen.

