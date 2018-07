Gehweg in der Erlanger Goethestraße von Müll blockiert

In der Goethestraße war Sperrmüll angemeldet worden, den Abfall holt niemand - vor 1 Stunde

Seit mehreren Tagen ist dieser Gehsteig an der Goethestraße zugemüllt. Die Fußgänger müssen auf die Straße ausweichen. © Klaus-Dieter Schreiter



Seit knapp einer Woche liegt auf dem Gehweg an der Goethestraße ein Haufen "Sperrmüll" und blockiert ihn komplett. Es scheint, als ob jemand ausgezogen ist.

Die Fenster im Obergeschoss des Eckhauses Goethestraße/Helmstraße sehen so aus, als hätten die ehemaligen Bewohner der Zimmer dahinter alles leer geräumt. Die Vermutung wird bestätigt dadurch, dass es auf dem Gehsteig vor dem Haus seit einigen Tagen wie auf einer Müllhalde aussieht. Vor allem leere Kartons, aber auch Reifen, Waschbecken, Fernseher, Lampen, Schränke und Stühle liegen dort wild durcheinander. Der Stapel ist gut 1,50 Meter hoch und noch viel breiter.

Er ist sogar so breit, dass für Fußgänger kein Durchkommen mehr ist. Sie müssen auf die Straße ausweichen. Nun gibt es zwar in Erlangen eine kostenlose Sperrmüllabfuhr, die jeder Bürger einmal im Jahr in Anspruch nehmen kann. Es ist jedoch klar geregelt, dass der Müll vorher sortiert werden muss, und zwar in die Fraktionen Holz, Metall, Elektro und restlicher Sperrmüll. Das ist bei dem Müllhaufen an der Goethestraße leider vergessen worden. Und genau darin scheint auch das Problem zu liegen.

Wie aus dem Amt für Abfallwirtschaft zu erfahren war, ist der von den Verursachern offenbar als Sperrmüll angesehene Müllhaufen eben kein Sperrmüll. Die Abholung sei zwar angemeldet worden, doch zu 90 Prozent sei das alles Abfall. Dafür sei man nicht zuständig, für die Entsorgung müsse der Verursacher selbst sorgen. Man habe ihn bereits darauf hingewiesen und wolle nun noch einmal mit Nachdruck auf die Beseitigung des Haufens drängen.

kds