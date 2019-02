Geisterfahrer auf A73 zwischen Erlangen und Fürth

Unbekannter konnte entkommen, die Polizei sucht nun nach Zeugen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Auf der A73 war ein Geisterfahrer unterwegs. Zwischen Erlangen-Bruck und Fürth-Ronhof gefährdete er den Verkehr, konnte aber unerkannt entkommen.

Ein Pkw war auf der A73, vermutlich in Erlangen-Bruck Sonntagnacht gegen 2.45 Uhr auf die A73 in Richtung Bamberg aufgefahren, hatte aber auf der Hauptfahrbahn gewendet und war in Richtung Fürth abgebogen. Zwischen Erlangen-Bruck und Fürth-Ronhof fuhr er somit auf der falschen Richtungsfahrbahn und mehrere Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen, um Unfälle zu vermeiden. Der Geisterfahrer entkam unerkannt. Es hat sich inzwischen ein Geschädigter gemeldet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen Erlangen unter Telefon (0 91 31) 76 04 14 entgegen. Zeugen können sich per E-mail (pp-mfr.erlangen.vpi@polizei.bayern.de) oder Fax (0 91 31) 76 04 30 melden.

