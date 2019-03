Geldbeutelwaschen am Aschermittwoch in Erlangen

Die Rot-Weißen Narren tauchen ihre leeren Portemonnaies in die Schwabach

ERLANGEN - Am Faschingsdienstag wurde noch einmal kräftig gefeiert, am Aschermittwoch war der Geldbeutel der Rot-Weißen Erlanger Narren dann aber leer. Damit er bald wieder voll wird, wurden die leeren Portemonnaies in der Schwabach "gewaschen".

Aus Tradition: Die Erlanger waschen ihre Geldbeutel.



"Das letzte Centlein ist längst draus, also ist die Session auch aus", verkündete Rot-Weiß-Ehrensenator Walter Ross auf der Essenbacher Brücke. "Egal, wie die Campagne lief: Den leeren Beutel taucht ihn tief", hieß es weiter, und die Narren folgten ihm brav.

Ein Dutzend von ihnen stand am Geländer, ließ die leeren Geldbeutel ins Schwabachwasser baumeln, ein weiteres halbes Dutzend stand unten am Ufer, um die leere Geldbörse an langen Fäden durch die Flut zu ziehen. Mit dabei war auch der Erlanger Wirtschafts- und Finanzreferent Konrad Beugel, der sich zwar mit leeren Geldbeuteln gut auskennt, sich aber einen solchen leihen musste, weil sein eigener prall gefüllt war.

Die Faschingszeit, die auch in Erlangen groß gefeiert wurde, ging damit endgültig zu Ende.

