Geldbörsen-Diebstahl in der Sporthalle

Polizei Erlangen sucht Zeugen - vor 36 Minuten

ERLANGEN - Die Polizei sucht einen Dieb, der mehrere Geldbörsen in der "Sponsel-Sporthalle" entwendet hat.

Symbolbild Polizei © mk



Am Mittwoch kam es in der Zeit von 16 bis 17 Uhr zu mehreren Geldbörsendiebstählen aus einer Umkleidekabine der "Sponsel-Sporthalle" in der Fahrstraße.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefon 0 91 31/76 01 14 mit der Polizeiinspektion Erlangen in Verbindung zu setzen.

