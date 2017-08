Geldbörsen in Erlanger Klinik gestohlen

ERLANGEN - Insgesamt sechs Geldbörsen sind am Freitag und Samstag im Stadtgebiet aus Personalaufenthaltsräumen von bislang unbekannten Tätern gestohlen worden. Dabei entstand ein Schaden von rund 900 Euro.

Geld © dpa



Die Diebstähle begannen am Freitag in einem Schulungs- und Gesundheitszentrum im Osten der Stadt. Eine 51-jährige Angestellte der Firma stellte in der Mittagspause ihre Einkaufstasche in einen nicht versperrten Aufenthaltsraum für mehrere Stunden unbeaufsichtigt ab. Als sie gegen 15.30 Uhr ihre Tasche wieder an sich nehmen wollte, stellte sie den Diebstahl ihrer Wertsachen fest. In der Tasche befanden sich neben Wohnungsschlüssel, Kredit- und EC-Karten auch 200 Euro Bargeld sowie weitere Personalpapiere.

Am Samstagmittag gegen 13 Uhr bemerkten dann drei Krankenschwestern den Diebstahl ihrer Geldbörsen aus einem Aufenthaltsraum einer Klinik in der Innenstadt. Dort erbeuteten der oder die Täter zwar nur einen geringen Bargeldbetrag, jedoch beziffert sich die Wiederbeschaffung der gestohlenen Geldbörsen und der Personaldokumente hier auf etwa 500 Euro.

Darüber hinaus meldeten am Samstag gegen 17 Uhr zwei weitere Erlanger Krankenschwestern den Diebstahl ihrer Geldbörsen aus einem Aufenthaltsraum eines Krankenhauses in der Nordstadt. Auch diese beiden Beschäftigten ließen ihre Handtaschen über mehrere Stunden in einem unversperrten Aufenthaltsraum der Klinik stehen. Der Diebesschaden beziffert sich auf rund 200 Euro.

In allen Fällen liegen bislang keine konkreten Täterhinweise vor, da die Gebäude in aller Regel frei zugänglich sind und die Aufenthaltsräume ebenfalls unverschlossen waren.

Die Polizei rät dringend an, Geld und Wertsachen während der Arbeitszeit grundsätzlich in geeigneten Behältnissen zu versperren beziehungsweise Aufenthaltsräume versperrt zu halten, um den Diebstahl zu erschweren bzw. gänzlich zu verhindern.

