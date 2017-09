Geometrie und Körperlichkeit in Erlangen

ERLANGEN - Das Kunstpalais zeigt derzeit eine Ausstellung mit Werken von Vladimír Houdek. Am 7. September wird nun dort erstmals der neue Film, den der Künstler mit der Choreografin Hana Polanská Turecková gedreht hat, gezeigt. Beide sind bei der Premiere anwesend.

Im Film „Levitations“ wird mit der „korrespondierenden Beziehung zwischen Figur und Raum“ experimentiert. © Foto: Kunstpalais



"Vladimír Houdeks und Hana Polanská Tureckovás Filme loten das Zusammenspiel von Kunstfigur und Mensch, Abstraktion und Figuration, von Geometrie und Körperlichkeit, von Bildender Kunst, Tanz und Musik aus", schreibt Ina Neddermeyer in ihrem Beitrag für den Katalog zu Houdeks Ausstellung im Kunstpalais am Marktplatz. Dort sind bereits die beiden Filme "The Trickling Expanse" (aus dem Jahr 2014) und "Levitations" (2015) zu sehen. "Labyrinth" bildet nun den Abschluss einer filmischen Trilogie.

Houdek ist ein Künstler, der in seinen Arbeiten immer wieder auf die europäische Kunstgeschichte verweist und mit diesen Bezügen neue Wahrnehmungsmöglichkeiten für den Betrachter eröffnen möchte. Der 1984 geborene Tscheche studierte an der Akademie der Schönen Künste in Prag in der Klasse von Vladimír Skrepl. In Erlangen sind vor allem Gemälde zu sehen, bei denen er mit der Wirkung von geometrischen Figuren spielt. Kreise, Rauten, Quadrate und Raster verleihen dabei den Arbeiten, die in unterschiedlichen Techniken entstanden sind, eine oft schwerelose Wirkung.

Hinzu kommen zwei Filme mit der Choreografin Hana Polanská Turecková. Die Arbeit "Levitations" erinnert dabei an das "Triadische Ballett", das der Bauhaus-Künstler und Bühnenbildener Oskar Schlemmer vor rund 100 Jahren mitentwickelt hat. So wie Schlemmer experimentiert auch Houdek mit den "korrespondierenden Beziehung zwischen Figur und Raum". In "Levitations" geschieht dies durch die Bewegungen zweier Künstler in "Formenkostümen" auf einer sich drehenden Bühne zur Musik von Jan Bubák. Eine Arbeit, die auch den Bezug zu Vitruvs "Theorie des wohlgeformten Menschen" herstellt, die die menschlichen Proportionen mithilfe geometrischer Elemente beschreibt.

In "Labyrinths" soll nun der Blickt auf die griechische Mythologie gerichtet werden. Bislang kennen die auch Ausstellungsmacher des Kunstpalais’ nur Konzepte und Skizzen.

Der Künstler und die Choreografin werden zur Premiere am 7. September ab 19 Uhr anwesend sein. Im Anschluss sind die Premierengäste zu Drinks und Diskussionen an die Palais-Bar eingeladen. Der Eintritt in die Ausstellung beinhaltet den Premiereneintritt. Um vorherige Anmeldung unter Telefon 0 91 31/86 26 21 oder per Mail an laura.capalbo@stadt.erlangen.de wird gebeten.

