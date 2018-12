George Benson kommt nach Erlangen

Die Jazz-Legende ist Star-Gast bei "Jazz am See 2019" am Dechsendorfer Weiher - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eine Jazz-Legende für den Dechsendorfer Weiher in Erlangen: Der weltbekannte Jazzgitarrist und Sänger George Benson wird mit seiner Band den zweiten Teil des Abends bei "Jazz am See" am 21. Juli 2019 gestalten.

Zehnfacher Grammy-Preisträger und flinkfingeriger Instrumentalist: Jazzer George Benson. Foto: Rick Triana



Das musikalische Talent des zehnfachen Grammy-Award-Preisträgers zeigte sich schon im Kindesalter. Mit weniger als zehn Jahren spielte er in einem Laden in seiner Nachbarschaft in Pittsburgh und trat in einem illegalen Nachtclub auf. Mit zehn Jahren nahm er unter dem Namen Little Georgie seine erste Single "She makes me mad" auf. Ab dann nahm seine Karriere an Fahrt auf. Mit 21 spielte er sein erstes Album ein und wurde Mitte der 1960er Jahre von Miles Davis für dessen Platte "Miles in the sky" engagiert.

Mitte der 1970er Jahre entdeckte ein ganz anderes Publikum seine Musik und sein Hit "This Masquerade" aus dem Album "Breezin’" wurde ein erfolgreicher Pop-Hit und das Album gewann den Grammy Award als Album des Jahres. Über die Jahre arbeitete Benson erfolgreich mit Stevie Wonder und Freddie Hubbard zusammen und veröffentlichte unter anderem seinen großen Hit "Greatest Love of all", der später von Whitney Houston gecovert wurde. Bei Qwest Records, dem von Quincy Jones gegründeten Label, veröffentlichte er sein bahnbrechendes Pop-Album "Give me the night".

In den 1990er-Jahren brachte er einige Gesangs-Alben heraus, nachdem er seine Liebe für große Sänger wie Nat King Cole, Ray Charles und Donny Hathaway wiederentdeckt hatte. 2009 wurde er von der Nationalen Stiftung der Künste als "Jazz Master" geehrt, die höchste Auszeichnung in der amerikanischen Jazzmusik. Im Jahr 2017 konnte George Benson nach zahllosen Tourneen, Alben und zehn gewonnenen Grammy Awards sein 40-jähriges Bühnenjubiläum begehen.

Auch der erste Teil des "Jazz am See"-Abends verspricht eine gehörige Ladung Jazz von einer All-Star-Band, bestehend aus verschiedenen Musikern, die Gastgeber Torsten Goods nach Erlangen einlädt. Goods, der mit 20 Jahren nach New York ging, um dort Jazzgitarre zu studieren, traf im Big Apple auf George Benson, den er seitdem als seinen Mentor sieht. "Für mich ist es eine besondere Freude, George Benson, diesen Weltstar des Jazz, der mich musikalisch so geprägt hat, bei ,Jazz am See‘ in Erlangen begrüßen zu dürfen", so Torsten Goods.

Welche Künstler im ersten Teil des Abends auftreten werden, bleibt noch spannend. Auf jeden Fall wird die routinierte Festivalband um Torsten Goods, bestehend aus dem Pianisten Jan Miserre, dem Bassisten Christian von Kaphengst und dem Schlagzeuger Felix Lehrmann, die Jazzstars im ersten Konzertteil musikalisch versiert begleiten.

