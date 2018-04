Am Nachmittag des Ostersonntags krachte nach einer heftigen Sturmböe eine Birke auf einen zweistöckigen Wohnblock in Erlangen. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren gut drei Stunden beschäftigt, den Baum zu beseitigen. Die Schadenshöhe ist unklar.

Am Karfreitag, einem der wichtigsten christlichen Feiertage, ging es im Erlanger E-Werk hoch her. Der Bund für Geistesfreiheit (BFG) hatte das Datum nicht zufällig gewählt: Die Veranstalter halten den "stillen Feiertag" nicht mehr für zeitgemäß. So wurde mit vielen Bands, Musikern und bunten Comics ordentlich gefeiert.

Gläubige haben in Bayern am Karfreitag an den Tod und das Leiden Jesu erinnert. Bei der Prozession im oberfränkischen Neunkirchen am Brand nahm anlässlich des 350. Jubiläums der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick teil. Viele Christen hatten sich am Straßenrand versammelt um den Gedenkmarsch zu verfolgen.