Geparktes Auto beschädigt

Mit spitzem Gegenstand agiert - vor 55 Minuten

ERLANGEN - In der Zeit vom 20. bis 23. August hat ein unbekannter Täter in Frauenaurach ein geparktes Fahrzeug beschädigt.

Symbolbild © TK



Symbolbild Foto: TK



Die Beifahrerseite des Pkw wurde mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag warf ein bislang Unbekannter einen Metallmülleimer gegen die Fensterscheibe einer Schule in der Pestalozzistraße. Dadurch entstanden mehrere Sprünge in der Scheibe. Der Sachschaden beläuft sich hier auf rund 300 Euro. Nach bisherigen Ermittlungen scheidet ein Einbruchsversuch aus.

In beiden Fällen liegen bislang keine Täterhinweise vor.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en