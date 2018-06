Gepflegtes "Picknick" für einen guten Zweck in Erlangen

Erlanger Bürgerstiftung veranstaltet vierten "Bürger-Brunch" — Tisch-Reservierungen möglich - vor 37 Minuten

ERLANGEN - "Gemeinsam genießen" in einem gepflegten Ambiente – dazu lädt die Bürgerstiftung Erlangen am Sonntag, 15. Juli, auf den Neustädter Kirchenplatz ein. Dort wird zum vierten Mal von 11 bis 15 Uhr der Bürger-Brunch über die Bühne gehen – gleichsam eine lukullische Ouvertüre auf das WM-Endspiel.

Ein gepflegter Picknick unter freiem Himmel — am 15. Juli ist es wieder soweit. Da geht der vierte Bürger-Brunch am Neustädter Kirchenplatz über die Bühne. Foto: Peter Roggenthin



Die Idee kommt gut an: Ein "Picknick" unter freien Himmel mit der Familie, guten Freunden oder Kollegen. Jeder trägt sein Scherflein bei und bringt etwas mit: Süßes oder Saures, Sekt oder Selters, ein rustikales Vesper, eine Kanne Kaffee, einen Salat, Besteck, Kerzenständer — kurzum: alles, was das Genießerherz höher schlagen lässt. Nebenbei können sich die Tischgemeinschaften auch als "Gesamtkunstwerk" präsentieren, indem sie sich fantasievoll in Schale werfen und das Outfit passend mit dem Tischdekor abstimmen. Die drei schönsten Auftritte werden prämiert.

Festlich gedeckte Tische

Die Bürgerstiftung gestaltet den Rahmen und sorgt für 100 festlich gedeckte Tische, darauf ein kleines Blumengesteck und ein Korb frischer Brötchen. Aus dem Hintergrund klingt noch dezente Live-Musik über den schattigen Kirchenplatz. Apropos "Schatten": Egal, ob die Sonne nun scheint oder nicht — der Brunch findet bei jedem Wetter statt.

"Fressbuden" bleiben außen vor. Auch der Verkauf von Getränken. Alles, was den Gaumen runtergeht, bringen die Gäste selbst mit. Das ist wesentlicher Teil des Bürger-Brunch-Konzeptes.

Die Reservierungsgebühr für einen Tisch, an dem acht bis zehn Personen Platz finden, beträgt 45 Euro. Gebucht werden kann online unter www.buergerstiftung-erlangen.de gebucht werden. Oder per Mail: info@buergerstiftung-erlangen.de

Auskünfte gibt es auch direkt beim Organisator Otto Fößel unter Telefon (01 72) 8 61 74 77.

