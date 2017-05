Gepflegtes Picknick unter blauem Himmel in Erlangen

ERLANGEN - "Gemeinsam genießen" in einem gepflegten Ambiente – dazu lädt die Bürgerstiftung Erlangen für Sonntag, 16. Juli, auf den Neustädter Kirchenplatz ein. Dort wird zum dritten Mal von 11 bis 15 Uhr der Bürger-Brunch über die Bühne gehen.

Die Gäste bringen alles selber mit, was ihr Herz begehrt. Die Bürgerstiftung stellt weiß gedeckte Tische samt Blumengesteck und frische Brötchen zur Verfügung. © Foto: privat



Kein Zweifel. Die Idee kommt gut an: Ein "Picknick" unter freien Himmel mit der Familie, mit guten Freunden oder auch Kollegen. Jeder trägt sein Scherflein dazu bei und bringt etwas Lukullisches mit: Süßes oder Saures, Sekt oder Selters, eine rustikale Vesper, eine Kanne Kaffee, einen feinen Salat, Besteck, Kerzenständer... kurzum: alles, was das Genießerherz begehrt.

Nebenbei können sich die Tischgemeinschaften durchaus auch als "Gesamtkunstwerk" präsentieren, indem sie sich fantasievoll in Schale werfen und ihr einheitliches Outfit passend mit dem Tischdekor abstimmen. Dieser Einsatz wird womöglich belohnt. Denn eine Jury wird am Ende die drei schönsten und originellsten Kreationen prämieren.

Tische ganz in Weiß

"Fressbuden" bleiben außen vor. Wie auch der Verkauf von Getränken. Alles, was den Gaumen runtergeht, bringen die Gäste selber mit. Das ist wesentlicher Teil des Bürger-Brunch-Konzepts, erläuterte Stiftungssprecher Otto Fößel. Die Bürgerstiftung selbst sorgt für festlich weiß gedeckte Tische, garniert mit einem bunten Blumengesteck und einem Korb mit acht Brötchen. Dazu gibt’s ein kleines, unterhaltsames Rahmenprogramm – unter anderem mit dezenter Live-Musik.

Das Ganze ist für einen guten Zweck und hat dieserhalb seinen Preis. Die Reservierungsgebühr für einen Tisch, an dem acht bis zehn Personen Platz finden, beträgt 45 Euro. Rund 80 Tische stehen zur Verfügung. Je nach Nachfrage könnten es aber durchaus noch ein paar mehr werden. Den Erlös verwendet die Bürgerstiftung wiederum, um diverse soziale Projekte finanziell zu unterstützen. Bekanntlich schüttet die Stiftung jährlich zwischen 150 000 und 200 000 Euro aus, um beispielsweise verschiedenen Bildungsprojekten unter die Arme zu greifen oder vor allem auch dem "Sonderfonds für Kinder".

Die Bürgerstiftung Erlangen, die 2003 gegründet worden ist, hat derzeit rund 150 Stifter in ihren Reihen. Dazu gesellen sich 15 bis 20 ehrenamtliche Helfer. Die Zahl der Helfer, so Otto Fößel, könnte allerdings noch etwas größer werden. Um die 50 Leute, das wäre schon eine wünschenswerte Hausnummer, so Fößel.

Ehrenamtliche gesucht

Vielleicht fühlt sich der eine oder andere Erlanger durch den dritten Bürger-Brunch dazu ermuntert, ehrenamtlich bei der Stiftung mitzuarbeiten.

Die Buchung der Tische ist bereits angelaufen. Sie können im Internet einfach online unter www.buergerstiftung-erlangen.de reserviert werden. Oder per Mail: info@buergerstiftung-erlangen.de oder direkt bei Otto Fößel unter Telefon 0172-8617477.

RAINER WICH