Schlechtes Wetter ist kein Hindernis: Rund um den Gasthof Güthlein feiern die Büchenbacher ausgelassen ihre Kirchweih — in diesem Jahr sogar einen Tag länger als üblich. Mariä Himmelfahrt am Dienstag bot sich, wie schon 2010, für einen verlängerten Ausklang an.

Jeans, Bücher, CDs, Schmuck und sogar Nagellack: Beim Flowmarkt im Erlanger E-Werk gibt es nichts, was es nicht gibt. An rund 40 Ständen bieten Privatleute in entspannter Atmosphäre für ein paar Euro das an, was ihnen nicht mehr passt oder gefällt. Das Besondere daran: Der Flohmarkt findet nicht in der Früh statt, sondern am Sonntagnachmittag. Kein Wunder: Auch die dritte Ausgabe ist ein voller Erfolg.