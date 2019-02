Gert Hanusz aus Erlangen ist wieder Weltmeister

ERLANGEN - Gert Hanusz hat in Hongkong seinen dritten Titel bei Masters-Weltmeisterschaften geholt. Damit gehört der Erlanger zu den drei erfolgreichsten Hockeyspielern der Serie.

Besuch aus der Heimat: Gert Hanusz (Mitte) mit dem WM-Pokal und den Erlanger Freunden vom Turnerbund.



Insgesamt hat Hanusz bei EM und WM sieben Medaillen gewonnen. Die Deutsche M50-Nationalmannschaft war Titelverteidiger, wollte eine Medaille holen. Das es Gold werde würde, kam überraschend. Der Finalgegner aus der Schweiz war mit vielen Spielern angereist, die früher in der Herren-Nationalmannschaft aktiv waren.

Das Niveau dieser Masters-Turniere ist entsprechend hoch. Im Modus Jeder-gegen-Jeden setzte sich Deutschland durch. Im Endspiel, das auch die Erlanger Johannes Anzeneder, seine Brüder und seine Freundin Sandra Gruber in der Arena live mitverfolgten, gab es ein 10:2 gegen die Schweiz.

"Das Spiel wurde auf Facebook live gestreamt, beim Spielstand von 1:2 aber ist er abgebrochen", sagt Hanusz, so bekamen die Freunde in Deutschland erst später mit, dass ihr Team die Partie noch gedreht und gewonnen hatte. In der Nacht von Sonntag auf Montag musste das Team schon zurück nach Deutschland fliegen, am Dienstag war der 55-Jährige wieder zurück in Erlangen. Hanusz ist Lehrer an der Hermann-Hedenus-Mittelschule. Beim Turnerbund Erlangen spielt er Hockey seit seiner Kindheit.

Damit er noch so gut Hockeyspielen kann, trainiert Hanusz viel: "Zwei-, dreimal Laufen pro Woche, Seniorentraining, Training der zweiten Herren, dort habe ich auch die Spieltage mitgemacht", sagt er. "Bei der Nationalmannschaft gibt es drei Lehrgänge vor einem Turnier. Aus Erlangen bin ich der Einzige, diesmal war ich sogar der Einzige aus Bayern in der Nationalmannschaft." Die Teamkollegen sind mittlerweile enge Freunde. "Wir haben schon viel zusammen erlebt", sagt Hanusz. "Da ist etwas zusammengewachsen. Es spielen auch manche mit, mit denen habe ich in der U16 zusammengespielt."

