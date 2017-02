Gerüchte im Netz: So steht es ums Erlanger Kaufland

Neckarsulmer Unternehmen äußert sich zu Aussagen von Nutzern bei Facebook - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG in Neckarsulm hat mitgeteilt, dass beide Filialen in Erlangen nicht geschlossen werden. "Wir werden dort auch weiterhin für unsere Kunden da sein." Warum sich in einem Kaufland nun doch ein paar Änderungen einstellen.

An den Gerüchten, das Kaufland im Altstadtmarkt würde schließen, ist nichts dran. Das Unternehmen ist mit den Geschäften in Erlangen zufrieden. © Horst Linke



An den Gerüchten, das Kaufland im Altstadtmarkt würde schließen, ist nichts dran. Das Unternehmen ist mit den Geschäften in Erlangen zufrieden. Foto: Horst Linke



In der geschlossenen Facebook-Gruppe "Du kommst aus Erlangen, wenn..." war die Frage über die Zukunft vor allem des Markts in der Westlichen Stadtmauerstraße aufgetaucht. Ein Mitglied der Gruppe in hatte beim Besuch des Kauflands das Gefühl, als ob der Markt in der Altstadtpassage "abgewickelt würde."

Ein anderes Mitglied hatte daraufhin geschrieben, dass er "von verschiedenen Leuten" gehört habe, der Markt werde "geschlossen". Dazu die Aussage von Kaufland: "Hierbei handelt es sich um ein Gerücht."

Das erste Kaufland in Erlangen, früher Handelshof, war 1976 im Altstadtmarkt entstanden und gehört zur Schwarz-Gruppe, zu der auch der Discounter Lidl gehört, der größter Handelskonzern in Europa ist. Die Schwarz- Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2014/2015 einen Gesamtumsatz von rund 79,3 Milliarden Euro, etwa 20 Milliarden Euro steuert Kaufland dazu bei.

Kaufland unterhält zurzeit rund 1200 Märkte in Deutschland, hat aber auch Filialen in Tschechien, Polen, Kroatien, Bulgarien, der Slowakei und Rumänien. Kaufland betreibt in Deutschland insgesamt sieben Logistikzentren, darunter auch Geisenfeld in Oberbayern, mit insgesamt 2700 Mitarbeitern.

"Keine einzige Flasche verkauft"

Obwohl das Unternehmen 2012 den Mindestlohn auf neun Euro je Stunde anhob, wurden 2014 im "Schwarzbuch Markenfirmen" die "miserablen Arbeitsbedingungen" bei den Kaufland Mitarbeitern und der Lieferkette von den Autoren kritisiert.

Dass der Eindruck überhaupt entstehen konnte, das Kaufland in der Westlichen Stadtmauerstraße stecke in der Krise, beschreiben Mitarbeiter damit, dass die etwas höheren Regale der Vergangenheit durch niedrigere ersetzt würden. Außerdem sei eine Produktanpassung erfolgt, weil wenige nachgefragte Waren aus den Regalen verschwunden seien.

So wurden bei einer internen Überprüfung der Waren zum Beispiel Weine entdeckt, "von denen über Monate keine einzige Flasche verkauft wurde", wie es ein Kaufland- Vorstandsmitglied formulierte.

2016 hatte Kaufland-Chef Patrick Kaudewitz die Umgestaltung des Geschäftes in die Wege geleitet, ohne dabei die Discounter-Ebene zu verlassen.

emr