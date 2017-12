Geschenkebaumaktion — wieder ein voller Erfolg

Traditionelle Weihnachtsaktion der Erlanger Hochschulgemeinden - 26.12.2017 17:00 Uhr

ERLANGEN - Auch im reichen Erlangen gibt es Menschen, die kein Geld für Geschenke haben. Um diesen an Weihnachten eine kleine Freude zu machen, veranstalten die Erlanger Hochschulgemeinden und die smd (Studierendenmission Deutschland) Erlangen seit nun mehr als fünf Jahren die Geschenkebaumaktion.

Kurz vor dem Heiligen Abend wurden die unglaubliche Menge an Geschenken im Rahmen einer Andacht an die regionalen Hilfsorganisationen übergeben. Foto: KHG



In der Adventszeit waren in ganz Erlangen Weihnachtsbäume mit bunten Wunschzetteln zu finden. So gibt es Windeln, Kartenspiele oder Dolmetscher-Gutscheine, die von den Beschenkenden besorgt und hübsch verpackt werden.

Kurz vor dem Heiligen Abend wurden die unglaubliche Menge an Geschenken im Rahmen einer Andacht an die regionalen Hilfsorganisationen übergeben.

Das Besondere an dieser Aktion ist, dass das Sozialnetz sichtbar wird. Studierende, denen es jetzt gut geht, denken an andere und verleihen ihrer Wertschätzung für ihre Mitmenschen und Solidarität Ausdruck.

KHG