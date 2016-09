Gesehen in Erlangen: "Tardis" aus "Doctor Who"

ERLANGEN - An der Ecke Innere Brucker Straße/Westliche Stadtmauerstraße, direkt schräg hinter dem Abstieg zum Fußgängertunnel, steht die "Tardis" aus der britischen Science-Fiction-Fernseh-Serie "Doctor Who".

An der Westlichen Stadtmauerstraße, beim Fußgängertunnel, steht die „Tardis“ aus der britischen Science-Fiction-Fernseh-Serie „Doctor Who“. © Foto: smö



Ja, ja. früher war alles besser. Kein Stress, keine Hektik. Wie schön wäre es, mal mit einer Zeitreise-Maschine dem ganzen Trubel zu entfliehen! Unmöglich? Vielleicht doch nicht. Denn an der Ecke Innere Brucker Straße/Westliche Stadtmauerstraße, direkt schräg hinter dem Abstieg zum Fußgängertunnel, steht die „Tardis“ aus der britischen Science-Fiction-Fernseh-Serie „Doctor Who“.

Oder zumindest eine an der Wand montierte Tür, die der fiktiven Raum-Zeit-Maschine verdammt ähnlich sieht. Längst hat die „Tardis“ Einzug in die Popkultur gehalten. Taucht in Comics, Songs oder in der Welt der Computer auf.

In Erlangen markiert sie den Eingang zum Biergarten des Clubs „Transfer“. Dort kann man dann beim Smalltalk prahlen mit Internetwissen wie: „Die britische Band Radiohead verwendet die Tardis als Metapher in ihrem Song „Up On The Ladder“, welcher auf der Bonus-CD zum Album „In Rainbows“ erschien: „I’m stuck in the Tardis/ Trapped in hyperspace/ One minute, snake charming/ The next in a motorcade.“

