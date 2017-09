"Gesicherte, gute Versorgung aller Schulen und Klassen"

ERLANGEN - Das neue Schuljahr hat begonnen — mit 975 ABC-Schützen in Erlangen und 1154 Erstklässlern im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Eine "gesicherte, gute Versorgung aller Schulen und Klassen" verspricht das für die Grund- und Mittelschulen zuständige Staatliche Schulamt .

ERLANGEN — Der Sommer neigt sich eindeutig dem Ende zu: Die Temperaturen sind pünktlich zum Schuljahresbeginn um etliche Grad gesunken, die Erstklässler wurden eingeschult, und der Bayerische Lehrerverband BLLV hat betont, dass die Unterrichtsversorgung im Freistaat "auf Kante genäht" sei. Die gleiche Prozedur also wie jedes Jahr. Doch wie sieht es dieses Jahr in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt genau aus?

Hier ist die Situation offenbar sonniger. Während zum Beispiel in Nürnberg und im Landkreis Nürnberger Land von Personalmangel in den Schulen die Rede ist und auch von Regierungsseite aus eingeräumt wurde, dass man gern mehr Personal einstellen würde, wenn man es nur bekommen würde ("wir stellen alle Lehrer ein, die fertig werden, und wir könnten auch noch mehr einstellen", sagte Georg Eisenreich, Staatssekretär im Kultusministerium), erklingen in Erlangen ganz andere Töne.

Mit Ranzen und Schultüte haben gestern in Erlangen 975 Kinder ihre Schullaufbahn begonnen. © Anestis Aslanidis



"Die Grund- und Mittelschulen des Landkreises Erlangen-Höchstadt und der Stadt Erlangen können wohl ausgerüstet in das neue Schuljahr starten", heißt es von Seiten des zuständigen Staatlichen Schulamtes. Die leitende Schulamtsdirektorin Ursula Stach verweist in diesem Zusammenhang auf die Maßnahmen der Nachqualifizierung, mit denen es dem Staatsministerium gelungen sei, den prognostizierten Engpass in der Lehrerversorgung aufzufangen.

Seit zwei Jahren werden Lehramtsanwärter, die das Staatsexamen für die Realschule oder das Gymnasium haben, an Grund- und Mittelschulen eingesetzt, nebenbei durchlaufen sie begleitende Maßnahmen der Zweitqualifizierung, abschließend können sie sich für das Lehramt an Mittel- und Grundschulen qualifizieren. Bereits im zweiten Referendariatsjahr arbeiten im gesamten Schulbezirk 19 dieser Lehramtsanwärter, acht von ihnen in der Stadt Erlangen. Jetzt haben 14 weitere Lehrer, die sich für die Umwidmung ihres Arbeitsbereiches entschieden haben, angefangen. "Dank dieser Leute können wir nicht jammern", sagt Ursula Stach.

Vereidigt wurden diese Woche auch 36 Grund- und Mittelschullehrer — 15 von ihnen werden in der Stadt Erlangen eingesetzt, 21 im Landkreis — sowie neun Fachlehrer. Aber nicht nur beim Personal, auch mit Stunden sei man gut versorgt, so das Fazit des Schulamtes. Man könne sogar mehr Stunden als im Vorjahr zur individuellen Förderung und für Arbeitsgemeinschaften zur Verfügung stellen.

Und die Kinder? 975 wurden jetzt in der Stadt eingeschult, 1154 im Landkreis. Damit sind es in der Stadt knapp 5280 Schüler in 258 Klassen der Grund- und Mittelschulen, im Landkreis 6590 Schüler in 317 Klassen. Während in der Stadt die Schülerzahlen im Vergleich zum Vorjahr etwas zurückgingen, stiegen sie im Landkreis an.

In diese Schülerzahlen mit eingeschlossen ist die Zahl der Migranten- und Flüchtlingskinder, "die allerdings einer hohen Fluktuation unterliegt", heißt es beim Staatlichen Schulamt. Der Anteil im gesamten Schulamtsbereich betrage zehn bis 13 Prozent. Acht Übergangsklassen gibt es derzeit in den Mittelschulen der Stadt, zwei im Landkreis. An den Grundschulen gibt es keine Übergangsklassen, hier habe sich die Zuweisung in Regelklassen als "gewinnbringende Beschulungsform" erwiesen — so könnten die Kinder beispielsweise leichter die deutsche Sprache erlernen.

Im Hinblick auf die Inklusion wurden in Kooperation mit den Förderzentren neun sogenannte "Kooperationsklassen" eingerichtet (sechs im Landkreis, drei in Erlangen), in denen jeweils fünf Kinder mit Beeinträchtigung gemeinsam mit Regelschülern unterrichtet werden. Und zwei weitere Neuerungen sind zu vermelden: Nachdem im letzten Schuljahr die Grundschule Tennenlohe mit der Jahrgangsmischung ihrer Eingangsklassen begann, wurde dies nun auch in Dechsendorf eingeführt. Außerdem gibt es jetzt zwei "bilinguale Grundschulen" in Erlangen: Die Loschgeschule bietet neben Englisch Französisch an, die Pestalozzischule kam mit Französisch hinzu.

