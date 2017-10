Getrübte Freude in Erlangen

ERLANGEN - 2018 wird die altehrwürdige FAU 275 Jahre alt — und bekommt nun ausgerechnet kurz vor dem stolzen Jubiläum Uni-Konkurrenz in Nürnberg. Darüber diskutiert am Montag, 16. Oktober, eine prominent besetzte Runde beim Forum der Erlanger Nachrichten.

ERLANGEN — Man kann von einer weiteren Universität in Nürnberg halten, was man will — eines ist sicher: Ministerpräsident Horst Seehofer hat mit seinem Machtwort ein langes Gezerre um die Zukunft der Technischen Fakultät ("TechFak") der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) beendet. Schließlich war es bereits 2014, als der frühere Uni-Präsident, Prof. Karl-Dieter Grüske, die Zukunftsvorstellung einer stetig wachsenden und daher — für die Hochschulleitung — notwendigerweise künftig auf weniger Standorte (in Nürnberg) konzentrierten TechFak ausgab.

Grüskes Konzept "FAU 2030" führte zu einer fieberhaften und letztlich gescheiterten Arealsuche (Stichwort AEG), zur Angst vor Spaltung der TechFak und zu Streitereien zwischen den beiden Uni-Städten Erlangen und Nürnberg.

Das Erlanger Kollegienhaus Foto: Edgar Pfrogner



Mit dem Beschluss des bayerischen Kabinetts vom 2. Mai aber ging dann eine mehr als dreijährige Debatte über den oder die künftigen Standort(e) der Uni-Einrichtung zu Ende (wie mehrfach berichtet).

Demnach erhält die große Nachbarstadt eine eigenständige Hochschule, die Ingenieurswissenschaften bleiben nun ganz in der Hugenottenstadt — und die Erlanger können zufrieden sein, dass sie prestigeträchtige Lehrstühle wie Elektrotechnik oder Maschinenbau jetzt doch ganz behalten können.

Doch völlig ungetrübt ist die Freude nicht. Schließlich entsteht in Nürnberg mit einer eigenständigen Hochschule, die dazu besonders zukunftsträchtige Disziplinen abdecken soll, durchaus auch Konkurrenz zur altehrwürdigen FAU, die 2018 ihren 275. Geburtstag feiert.

Außerdem bleibt die Erziehungswissenschaftliche Fakultät in der großen Nachbarstadt. Das ist ein zusätzlicher Wermutstropfen, denn die Lehrerausbildung wäre in Erlangen gut aufgehoben gewesen. Der Umzug der angehenden Pädagogen aus den Gebäuden in Nürnberg an den hiesigen Standort war einst auch Teil der groß angelegten Umbaupläne "FAU 2030" gewesen. Das hatte FAU-Präsident, Prof. Joachim Hornegger, im EN-Interview kritisiert: "Allerdings wirft der Verbleib der Lehrerausbildung in Nürnberg unsere Entwicklungspläne für die Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie etwas zurück."

Ob diese Änderung die angepeilte Zentrierung der Geistes- und Sozialwissenschaften durcheinander bringt, dürfte auch Thema beim EN-Forum "Eine Uni zu viel? Macht die Neugründung in Nürnberg Sinn?" am Montag in Erlangen sein.

Am Montag, 16. Oktober, findet eine Podiumsrunde im Erlanger „Kreuz und Quer“ (Bohlenplatz 1) statt. Ab 19.30 Uhr diskutieren dort die beiden NN-Chefredakteure Michael Husarek und Alexander Jungkunz mit dem Präsidenten der Friedrich-Alexander-Universität, Prof. Joachim Hornegger, OB Florian Janik sowie mit dem aus Erlangen stammenden bayerischen Innen- und Bauminister, Joachim Herrmann, über die Uni.



SHARON CHAFFIN