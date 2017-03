Gewobau klärt über Erlanger Erba-Siedlung auf

ERLANGEN - Mit einem so genannten Infopoint in der Äußeren Brucker Straße 84 will die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewobau nun ihre Argumente präsentieren, warum aus ihrer Sicht nur Neubauten in der Erba-Siedlung Sinn machen.

Architekt Hubert Kress, Gewobau-Chef Gernot Küchler und OB Florian Janik bei der Eröffnung des Infopoints. © privat



Die Anwohner der betroffenen Anwesen in der Äußeren Brucker Straße, der Johann-Jürgen-Straße und in der Mainstraße sehen das hingegen anders: Sie glauben, bei einem Neubau könnte das Viertel sein "gewachsenes Ambiente" verlieren. Daher haben sie über ein erfolgreiches Bürgerbegehren am 7. Mai einen Bürgerentscheid über das Bauvorhaben erreicht.

Die Gewobau indes führt als Hauptgrund vor allem finanzielle Gründe an: Die Mieten für neue Wohnungen liegen voraussichtlich bei 5,50 Euro/m², für sanierte Wohnungen bei 14 Euro (wie mehrfach berichtet).

"Mit dem Infopoint wollen wir der breiten Öffentlichkeit zeigen, was wir hier am Anger planen und welche Baumaßnahmen wir durchführen wollen", sagte Gernot Küchler, Geschäftsführer der Gewobau bei der Eröffnung des Informationsraumes.

Mit dem Bau von 90 barrierefreien Wohnungen — statt der bestehenden 34 Wohnungen – will die Gewobau laut einer Pressemitteilung für Menschen ein Heim schaffen, das sie sich auf dem Wohnungsmarkt in Erlangen sonst nicht leisten könnten. Die kostengünstigen Mieten von 5,50 Euro könnten nur bei einem Neubau realisiert werden.

OB Janik betont Bedarf

Bei einer Sanierung der Häuser, so wie es die Bürgerinitiative gegen einen Abriss fordert, würde der Preis nicht unter 14 Euro pro Quadratmeter liegen, schreibt die Gewobau in ihrer Presseerklärung weiter.

Die schlechte Bausubstanz und ungünstige Wohnungsgrundrisse ließen eine Sanierung nicht zu, die den heutigen energetischen und brandschutztechnischen Vorgaben entspricht und gleichzeitig ökonomisch darstellbar ist, meinte Küchler.

Bei der Veranstaltung betonte Oberbürgermeister Florian Janik, der gleichzeitig der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Gewobau ist, noch einmal den großen Bedarf an neuen Wohnungen: "Wir haben allein im Sozialamt 1800 Anträge von Menschen, die dringend eine günstige Wohnung brauchen. Und bei der Gewobau sind es noch einmal deutlich mehr Anträge."

In den Wochen bis zum Bürgerentscheid am 7. Mai wird der Infopoint für die Öffentlichkeit geöffnet sein. Jeweils an den folgenden Dienstagen (17 bis 19 Uhr), Freitagen (14 bis 16 Uhr) und Samstagen (11 bis 13 Uhr). Ein Film von der Eröffnung des Infopoints und weitere Informationen zu Projekten der Gewobau unter: www.fair-wohnen-2022.de

