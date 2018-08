Gewünschte Wand in Eltersdorf kommt

ERLANGEN - Anwohnergemeinschaft und Ortsbeirat Eltersdorf haben es geschafft: Die Autobahn A73 wird auch auf der Ostseite in Erlangen eine Lärmschutzwand erhalten.

Die Ostseite der A 73 wird nun doch eine Lärmschutzwand bekommen. Auch der SC Eltersdorf wird davon profitieren. Das ist im Ortsbeirat von Eltersdorf verkündet worden. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Das hat der Ortsbeiratsvorsitzende Wolfgang Appelt während der jüngsten Sitzung bestätigt. Sie haben mehr als zehn Jahre lang gekämpft, haben Briefe geschrieben, den Verkehrsminister in Berlin besucht, und vor allem den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann "bearbeitet". Der hat dem Ortsbeirat nun schriftlich mitgeteilt, dass der Lärmschutz auf der Ostseite des Frankenschnellwegs kommen wird.

Der Bund sei bei der Finanzierung allerdings ausgestiegen, weil ein Lärmschutz per Gesetz nicht vorgeschrieben sei, erläuterte Appelt. Denn schon 1972 ist das betroffene Gebiet zwischen A73 und Bahnlinie an der Langenau- und Sonnenstraße als Gewerbegebiet und Mischgebiet ausgewiesen worden, und zumindest damals sei ein Lärmschutz nicht notwendig gewesen. Inzwischen gibt es in dem Bereich aber auch Wohnbebauung, doch das spielt bei der Bewertung der Lärmschutzmaßnahmen heute keine Rolle mehr, weil die Autobahn im Bereich Eltersdorf nicht verändert wird.

Bewohner haben sich darum zusammengeschlossen, haben Ortsbegehungen auch mit Politikern gemacht und so einigen Druck aufgebaut. Stadt und Freistaat haben nun ein Einsehen, denn die Situation dort ist auch objektiv betrachtet unzumutbar. Das trifft auch auf die Sportflächen des SC Eltersdorf zu, die direkt an dieser Schnellstraße liegen.

Eine vier Meter hohe Lärmschutzwand soll nun vom "Mausloch", das ist die Unterführung zwischen Egidienstraße und Sonnenstraße, bis zum Autobahnkreuz errichtet werden, verkündete Wolfgang Appelt. Die Stadt werde ein Drittel der Kosten, die rund 2,2 Millionen Euro betragen werden, übernehmen. Das sind immerhin rund 726 000 Euro. Der Rest werde vom Freistaat geschultert. In einem Brief, den Appelt von Herrmann erhalten hat, werde versichert, dass der Freistaat den notwendigen Betrag in den Haushalt 2019 einbringen werde.

Gleichzeitig werde auch die Lücke im westlichen Lärmschutzwall an der Autobahnausfahrt Eltersdorf geschlossen, durch die vor allem die Anwohner am östlichen Ende der Volckamerstraße mit Verkehrslärm zugedröhnt werden. Die Autobahndirektion wird laut Appelt noch im Herbst eine Informationsveranstaltung in Eltersdorf halten, um über ihre Pläne zu informieren.

