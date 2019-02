Ghettofaust gefordert - Schneidezahn ausgeschlagen

Deutlich unter Alkokohleinfluss eines jungen Mannes ist es am Freitagabend in einem Lokal in der Innenstadt zu einer Körperverletzung gekommen, nachdem ein 18-Jähriger aus dem Landkreis zunächst von einem flüchtig Bekannten einen Faustgruß, die sogenannte „Ghettofaust“ gefordert hatte.





Symbolbild: Gewalt per Faust. © dpa



Darüber gerieten die beiden in Streit und der 18-Jährige, der alkohoisiert war, versuchte nach seinem Bekannten, einem 16-jährigen Erlanger, zu schlagen. Der Jüngere der beiden, der nicht alkoholisiert war, konnte jedoch ausweichen und versetzte seinen Kontrahenten wiederum zwei Faustschläge. Dabei verlor dieser einen Schneidezahn.

Seine Verletzungen mussten in der Klinik ärztlich versorgt werden. Gegen beide Beteiligte werden nun Ermittlungen wegen Körperverletzung geführt.

