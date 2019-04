Giftköder in Uttenreuth: Peta setzt Belohnung aus

Im Ortsteil Weiher müssen Hunde-Besitzer gut aufpassen - vor 7 Minuten

UTTENREUTH - Wegen der Giftköder, die auf Privatgrundstücken am Ahornweg, am Markomanniaweg und an der Hauptstraße im Uttenreuther Ortsteil Weiher ausgelegt wurden, hat die Tierschutzorganisation Peta jetzt eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt.

Mitte März war es wieder passiert, auch eine Leserin der Erlanger Nachrichten warnte damals vor Giftködern in Uttenreuth. Der Bürgermeister schaltete die Polizei ein. Nun hat sich auch Peta eingeschaltet. Die Tierschutzorganisation will mithelfen, den Übeltäter zu finden. Eine Belohnung von 500 Euro ist ausgesetzt.

Wer Hinweise geben kann, soll sich an die Polizei wenden. Zeugen können sich zudem auch anonym telefonisch unter (0 15 20) 7 37 33 41 bei der Tierrechtsorganisation melden.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Peta in einem solchen Fall einmischt. Auch in Zapfendorf hatte die Tierrechtsorganisation eine Belohnung ausgesetzt, um die Polizei zu unterstützen und zu sensibilisieren.

