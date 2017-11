Am Samstag waren in Buckenhof wieder die Narren los! Sowohl die Junioren- wie die Jugendgarde führten mitreißende Show- und Marschtänze auf, und auch Büttenrednerin Kristin gab sich die Ehre.

Auch die 22. Auflage des traditionellen Eltersdorfer Queckenmarkts war mit rund 8000 Besuchern ein Riesenerfolg. An den 35 Ständen wurden überwiegend handwerkliche Erzeugnisse wie Keramik-Engelchen, warme Stricksachen oder hausgemachte Marmeladen angeboten. Der Reinerlös des ersten Erlanger Weihnachtsmarkts kommt in diesem Jahr der Diakonie Jugendwerkstatt Eltersdorf und dem Jugendhaus in der Egidienkirche zugute.