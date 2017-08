Glasflasche auf den Kopf gehauen

Eskalation bei Geburtstagsparty in Eschenau - vor 48 Minuten

ECKENTAL-ESCHENAU - Mehrere Jugendliche feierten am Dienstagabend einen Geburtstag auf dem Grillplatz in Eschenau. Kurz nach Mitternacht gab es einen handgreiflichen Streit mit Verletzungen.

Polizei © Symbolbild Polizei



Das kam so: Zwei 17-jährige Jugendliche nahmen zum Unmut von einigen anwesenden Gästen ein Fünf-Liter-Bierfass von der Feier mit in den nahegelegenen Schrebergarten. Hier kam es offensichtlich zu einem Handgemenge von mehreren Jugendlichen, in dessen Verlauf ein Beteiligter eine Glasflasche über den Kopf geschlagen wurde. Die Folge war eine erheblich blutende Platzwunde.

Nach dem Vorfall sollten die Beiden offensichtlich zur Rede gestellt werden. Aus Angst schlossen sie sich daraufhin in einem Gartenhäuschen ein und verständigten die Polizei.

Der genaue Tatablauf und die Beteiligten der einzelnen Gäste konnte vor Ort noch nicht vollends geklärt werden. Die Jugendlichen waren alkoholisiert und hatten Atemalkoholwerte zwischen 0,64 und 1,04 Promille.

Die Geburtstagsfeier war ordnungsgemäß beim Markt Eckental angemeldet gewesen.

