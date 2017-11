Glyphosat: Das sagen Erlanger Politiker und Umweltschützer

ERLANGEN - Die Zustimmung des Fürther CSU-Bundesagrarministers Christian Schmidt zur weiteren Zulassung von Glyphosat gegen den erklärten Willen von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sorgt bei Naturschützern und Politikern mit Blick auf eine mögliche Große Koalition gleichermaßen für Unruhe. Was sagen Erlanger Politiker und Naturschützer dazu?

Wie schädlich ist Glyphosat wirklich? Experten streiten seit Jahren. Foto: Patrick Pleul/dpa



Für die Erlanger Kreisgruppe des Bundes Naturschutz (BN) ist die Entscheidung, Glyphosat für weitere fünf Jahre einzusetzen, ein "schlimmes Signal" – sowohl aus Brüssel als auch aus der geschäftsführenden Bundesregierung. Allerdings sei, so sagen die Umweltschützer, in der öffentlichen Diskussion meist nur von der möglichen krebserregenden Wirkung des Pflanzengifts die Rede, die immer noch umstritten ist.

Indes unbestritten sei die Auswirkung auf die Natur: "Glyphosat tötet jede Pflanze auf dem gespritzten Feld ab, die nicht gentechnisch so verändert ist, dass sie den Einsatz überlebt", erläutert der BN-Kreisgruppenvorsitzende Herbert Fuehr. Dadurch werde vielen Insektenarten der Lebensraum genommen.

Besonders mit Blick auf das gegenwärtige Insektensterben sei das von Bedeutung, so Fuehr. Insekten wiederum sind unter anderem Nahrungsgrundlage für Vögel: "Das heißt, Glyphosat trägt zum Artensterben bei". 30 Prozent aller Vögel der Agrarlandschaft stehen laut BUND bereits auf der Roten Liste der bestandsbedrohten Tierarten. Außerdem ist Glyphosat ein Wasserschadstoff. Für den Imkerverein Erlangen hat Vorsitzender Hans Ruckriegel hingegen eine klare Aussage, die in eine andere Richtung zielt: "Glyphosat hat auf Bienen keinerlei negative Auswirkungen."

Der Erlanger CSU-Bundestagsabgeordnete Stefan Müller erkennt gar Positives in der EU-Abstimmung: "Eine deutsche Enthaltung hätte die Verlängerung der Zulassung durch die EU-Kommission nicht verhindert." Schmidts ,Ja‘ zur Verlängerung der Glyphosatzulassung sei deshalb sogar im Sinne derer, die ihn jetzt gerade so scharf kritisieren.

Denn damit habe er eine Verschärfung der Regeln durchsetzen können, was bei einer Enthaltung nicht möglich gewesen wäre. Nüchtern betrachtet, sagt Müller, hat der Ressortminister in seiner ureigensten Zuständigkeit eine Sachfrage entschieden. Dass diese Sachfrage politisch umstritten ist, stehe auf einem ganz anderen Blatt. Müller findet den Verstoß gegen die Geschäftsordnung der Bundesregierung "nicht schön", er sei aber nicht zu umgehen gewesen, wenn man in der Sache sinnvoll entscheiden wolle. Dass das der Umweltministerin mit SPD-Parteibuch im Moment parteipolitisch nicht gefällt, könne er nachvollziehen. "Dass sie den Fortschritt in der Sache nicht erkennt, kann ich mir allerdings nicht vorstellen." Die Chancen auf die Fortsetzung einer Großen Koalition schätzt Müller mit "50 zu 50" ein und er ergänzt: "Allerdings nur, wenn die SPD sofort damit aufhört, unerfüllbare Bedingungen zu formulieren, noch bevor wir überhaupt einmal miteinander geredet haben.

Das Verhalten des Agrarministers entzürnt hingegen die Erlanger SPD-Bundestagsabgeordnete Martina Stamm-Fibich: "Die Zustimmung von Agrarminister Christian Schmidt zur weiteren Zulassung von Glyphosat gegen den erklärten Willen von Umweltministerin Barbara Hendricks ist ein klarer Vertrauensbruch innerhalb der geschäftsführenden Bundesregierung", sagt sie.

Klar sei auch, dass dieser Schritt das Vertrauen zwischen SPD und Unionsparteien insgesamt weiter untergrabe. Für die Sozialdemokratin stellt sich die Frage: Erfolgte die Zustimmung im Wissen der Bundeskanzlerin, auf Grundlage ihres Einverständnisses oder gar auf ihre Anweisung?

Sollte dies der Fall sein, steht für Stamm-Fibich der Verdacht im Raum, dass die Bundeskanzlerin mögliche Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung in Kauf nehmen könnte, um ihre Präferenz einer Großen Koalition durchzusetzen. Bündnis90/Die Grünen dürften nach dieser Entscheidung als mögliche Koalitionspartner in einer schwarz-grünen Minderheitsregierung nicht mehr zur Verfügung stehen. Denn das Verbot von Glyphosat sei eines der grünen Kernthemen der letzten Jahre. "Frau Merkel wird auf diese Fragen Antworten geben und die entsprechenden Konsequenzen ziehen müssen", sagt Stamm-Fibich.

Eine "GroKo" hält sie eher für unwahrscheinlich; sie sei nach wie vor der Auffassung, dass die SPD in der staatspolitischen Verantwortung stehe, die Opposition zu führen: "Den Hetzern der selbsternannten Alternative dürfen wir Sozialdemokraten diese Aufgabe nicht überlassen." Stamm-Fibich weist die klare und ablehnende Haltung der SPD-Basis gegenüber einer Neuauflage der Großen Koalition hin — und sieht eine Alternative: "Wir sollten uns auf Inhalte statt auf mögliche Koalitionen konzentrieren." Stamm-Fibich befürwortet daher eine von der SPD tolerierte Minderheitsregierung, zumal "Minderheitsregierungen auch in anderen europäischen Staaten gut funktionieren."

Eine Haltung, die auch der SPD-Kreisvorsitzende Dieter Rosner teilt: "Persönlich halte ich ein Große Koalition weiterhin nicht für sinnvoll. Diese Stimmung nehme ich auch im Kreisverband Erlangen wahr." Schmidts Verhalten hält er für einen "dreisten Alleingang" und für "umweltpolitisch verantwortungslos und einen massiven Vertrauensbruch". Rosner: "Die Gespräche über eine mögliche GroKo werden dabei über die Gebühr belastet, bevor sie richtig begonnen haben."

Wie aber sagt die CSU vor Ort dazu? "Wir als CSU-Fraktion waren von der Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt sehr überrascht, wo man doch über eine Große Koalition nachdenkt", meinte CSU-Fraktionsvorsitzende Birgitt Aßmus. Die CSU-Kreisvorsitzende Alexandra Wunderlich hofft "sehr, dass sich das gar nicht auswirken wird". Denn: "Sobald der erste Unmut einer sachlichen Betrachtung weicht, wird deutlich werden, dass der Landwirtschaftsminister mit seiner Abstimmungsentscheidung sogar strengere Anwendungsregeln für Glyphosat durchgesetzt hat." Zu den "GroKo"-Chancen wagt Wunderlich keine Prognose.

Dagegen steht fest, dass die Stadt Erlangen das nach wie vor umstrittene Unkrautvernichtungsmittel künftig nicht mehr einsetzt. Ein entsprechender Beschluss wurde bereits 2016 in der Februar-Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses gefasst. Damit war das Zeug vom Acker.

