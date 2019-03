Golf drängt Jaguar ab, baut einen Unfall und flüchtet

Vorfall zwischen der A3 und B2: Die Polizei bittet um Hinweise - vor 32 Minuten

HEROLDSBERG - Beim Überholen an der Einfädelspur der A3 auf die B2 in Fahrtrichtung Heroldsberg hat ein Pkw-Fahrer einen Unfall verursacht. Danach ist er einfach weitergefahren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am 10. März, 15.40 Uhr, kam es an der Einfädelspur der A3 auf die B2 in Fahrtrichtung Heroldsberg zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Pkw-Fahrer mit seinem weißen Jaguar auf der Einfädelspur abgedrängt und wich anschließend in den Straßengraben aus, um eine Kollision zu vermeiden. Der Jaguar stieß gegen ein Verkehrszeichen, wodurch sein Pkw erheblich beschädigt wurde.

Vor dem Unfall befanden sich zwei Pkw aus Richtung Nürnberg parallel zueinander auf der B2. Ein schwarzer VW Golf überholte diese beiden Pkw, indem er auf die Einfädelspur zog und rechts vorbei fuhr. Die Polizei bittet um Hinweise auf diesen VW Golf. Die unbekannten Pkw-Führer, welche vom Golf überholt wurden, werden gebeten, sich unter Telefon (0 91 31) 76 05 14 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en