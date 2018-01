Die Erlanger Feuerwehr war am Samstagnachmittag mehrere Stunden im Einsatz. Aus einer Schreinerei in Bruck zog dichter Qualm in den Himmel. Ursache war vermutlich glimmendes Material am Zulauf zum Spänebunker. Glutnester löschten die Einsatzkräfte zwar ab und entfernten das Material, doch die Suche nach der Ursache gestaltete sich langwierig, weil der Zugang in den engen Räumen schwierig war.