Gräbt Neubau einem Bach in Erlangen das Wasser ab?

Der Hutgraben breitet sich im Baugebiet aus - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Über ein im Bau befindliches Wohnbauprojekt auf einer Brachfläche an der Weinstraße wundern sich die Eltersdorfer Bürger erheblich. Auch im Ortsbeirat ist nun darüber diskutiert worden, und der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss (UVPA) der Stadt wird sich demnächst ebenfalls damit befassen.

Direkt hinter dem Grundstück fließt der Eltersdorfer Bach entlang (links), und weil der sich gerne auf das ehemals brach liegende Grundstück ausgedehnt hatte, gibt es nun im Ort heftige Kritik an dem Bauprojekt. © Klaus-Dieter Schreiter



Direkt hinter dem Grundstück fließt der Eltersdorfer Bach entlang (links), und weil der sich gerne auf das ehemals brach liegende Grundstück ausgedehnt hatte, gibt es nun im Ort heftige Kritik an dem Bauprojekt. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



"Leben am Bach" hat das Fürther Immobilienunternehmen sein Projekt genannt, das gerade an der Weinstraße in Eltersdorf entsteht. Dort auf dem freien Grundstück an der Ecke zur Webichgasse direkt am Eltersdorfer Bach werden vier Eigentumswohnungen und zwei Reihenhäuser unter dem Slogan "New modern living" gebaut. Als ein Bürger das Projekt während der Ortsbeiratssitzung zur Sprache brachte, kochten die Emotionen ziemlich hoch.

Zunächst wurde darüber geschimpft, dass das Wasser aus der Baugrube in den Eltersdorfer Bach gepumpt wird. Es wird zudem befürchtet, dass durch eine Grundwasserabsenkung die Fundamente der älteren Häuser in der Nähe absacken und dadurch Risse in den Wänden entstehen könnten.

Außerdem, so meinen einige Bürger, sei das Grundstück eigentlich eine Retentionsfläche für den Eltersdorfer Bach. Der kommt aus dem Reichswald, fließt durch Tennenlohe, wo er Hutgraben heißt, und hat den Anliegern entlang des gesamten Bachlaufes schon mehrfach erheblichen Ärger bereitet. In der Ortsmitte von Eltersdorf macht er einige enge Biegungen und ist zudem durch Uferbefestigungen künstlich in das ohnehin schon enge Bachbett gezwängt.

Dort hin wo jetzt die neuen Wohnungen entstehen, habe er sich bislang immer gerne ausgebreitet, wenn es stark geregnet habe, sagen die Bürger. Tatsächlich sind Feuerwehr und Nachbarn dort schon mehrfach im Einsatz gewesen, um Hühner und anderes Viehzeug aus den Fluten zu retten, und um die Häuser mit Sandsäcken vor den Wassermassen zu schützen.

Wenn nun auch noch ein bislang freies Grundstück bebaut wird, habe der Bach bei Starkregen noch weniger Möglichkeiten, sich auszubreiten, befürchten die Eltersdorfer Bürger. Das führe unweigerlich in anderen Bereichen zu noch mehr Hochwasser, meinen sie.

"Die Leute, die dort bauen, haben überhaupt keine Ahnung", schimpfte ein Bürger während der Ortsbeiratssitzung. Einige Eltersdorfer meinen gar, das Gelände sei ein Naturschutz- oder Hochwasserschutzgebiet.

Die Diskussion artete schließlich in einen Wirtshausdisput aus, doch der Ortsbeirat hat das Problem durchaus verstanden und will es mit den betroffenen Bürgern und der Verwaltung besprechen.

Zwischenzeitlich hat der Erlanger Planungsreferent Josef Weber bestätigt, dass ihm bereits Fotos von der Situation dort vorgelegt worden seien. Das Bauvorhaben sei darum nochmals in der Prüfung, sagte er.

Weil es dazu aber nun eine Ausschussanfrage und eine Anfrage aus dem Ortsbeirat gebe, die im Januar im UVPA beantwortet werden solle, könne er vorab keine weiteren Details nennen. "Zur allgemeinen Entwarnung" bestätigte Weber jedoch, dass das Gebiet "nicht im rechtlich festgesetzten Hochwassergebiet" liegen würde.

kds