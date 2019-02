Gräfenbergbahn: Petition erreicht Landtag in München

Die Initiatoren haben knapp 5700 Unterschriften für Ausbau gesammelt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Wie der Initiator Matthias Striebich mitteilt, werden am Donnerstag, 21. Februar, im Landtag knapp 5700 Unterschriften, nämlich die Petition zur Gräfenbergbahn, übergeben.

Das Thema Gräfenbergbahn soll nun auch im Maximilianeum in München ankommen. © Rolf Riedel



Das Thema Gräfenbergbahn soll nun auch im Maximilianeum in München ankommen. Foto: Rolf Riedel



Die Petition mit der Forderung zum Ausbau eines leistungsfähigen Nahverkehrs-Systems hat das selbst gesteckte Ziel von 5000 Unterschriften deutlich übertroffen und jetzt etwa 5700 Unterschriften erreicht. Diese Unterlagen gehen nun in dieser Woche, am 21. Februar, um 11 Uhr, im Maximilianeum in München an die Vertreterinnen und Vertreter der Landtagsfraktionen.

Die Petition ist weiterhin aktuell, auch wenn sich in der derzeitigen Situation die Pünktlichkeit der Gräfenbergbahn tatsächlich etwas verbessert hat. Aber die Fahrgäste der Gräfenbergbahn und die Kommunalpolitiker sind sich darin einig, dass dringend eine Generalsanierung notwendig ist und nicht nur das Flicken akuter Schäden, wie in der Vergangenheit immer wieder geschehen. Der von der DB AG vorgestellte Fünf-Punkte-Plan sei in entscheidenden Punkten völlig vage. Mittelfristig wird der weitere Ausbau der Gräfenbergbahn zu einem attraktiven, leistungsfähigen Nahverkehrssystem gefordert.

Matthias Striebich wird die Unterschriften am Donnerstag in München mit anderen übergeben - in der Hoffnung, dass die Bürgeranliegen in Sachen öffentlicher Nahverkehr zur Zufriedenheit von der Landespolitik berücksichtigt werden.

en