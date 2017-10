Greenpeace gibt Billigfleisch bei Lidl schlechte Noten

ERLANGEN - Vor Billigfleisch aus Massentierhaltung mit schlimmen Folgen für Tiere und Umwelt haben Greenpeace-Aktivisten am Samstag bei Lidl in der Nägelsbachstraße 59 gewarnt.

Die vier Greenpeace-Aktivisten, die bei Lidl in Erlangen Fleischpäckchen beklebten; in ganz Deutschland waren Helfer der Umweltorganisation in über 50 Lidl-Läden zugange. © Foto: Dieter Köchel



Die Umweltschützer kennzeichneten Fleisch der Lidl-Eigenmarke "Landjunker" mit gelben Warnaufklebern, auf denen "Mit Tierleid" oder "Mit Antibiotika" steht. Die Protestaktion ist Teil bundesweiter Aktivitäten in 56 Städten. Für "Billigfleisch leiden Tiere millionenfach in deutschen Ställen, zu viel Gülle verschmutzt unser Trinkwasser und der hohe Einsatz von Antibiotika sorgt für immer mehr multiresistente Keime in der Umwelt", so Greenpeace.

Auch die Brancheninitiative "Tierwohl", mit der sich der Einzelhandel für bessere Haltungsbedingungen einsetzen will, entspreche nicht den Anforderungen des Tierschutzgesetzes, erklären die Umwelt-Aktivisten. "Lidl brüstet sich mit dem Logo der Initiative Tierwohl. Doch nur ein Bruchteil der Produkte stammt wirklich aus besserer Haltung" sagt Sylvia Schuster-Marotel von Greenpeace Erlangen. Der Kunde müsse erkennen können, "welches Stück Fleisch nach welchen Tierwohlkriterien hergestellt wurde".

Um mehr Durchblick im privaten Labeldschungel zu erhalten, informiert Greenpeace online über Standards und Defizite bei der Fleischkennzeichnung.

Übrigens, die Aktion bei Lidl war nach wenigen Minuten beendet. Die Greenpeace-Leute wurden aus dem Laden gebeten und folgten der Bitte.

